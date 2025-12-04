Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, сколько газа лишится Евросоюз в случае запрета поставок из России
07:06 04.12.2025
Раскрыто, сколько газа лишится Евросоюз в случае запрета поставок из России
Запретив поставки природного газа из РФ, Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 04.12.2025
экономика, россия, франция, бельгия, евростат, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Франция, Бельгия, Евростат, Евросоюз, Санкции в отношении России
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Запретив поставки природного газа из РФ, Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Из публикации на сайте Совета ЕС следует, что страны Евросоюза в среду приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России. Согласно публикации, регламент включает в себя поэтапный запрет на импорт как сжиженного природного газа, так и трубопроводного газа из России. Полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Названа сумма, которую ЕС рискует потерять при конфискации активов России
06:07
Так, за последние двенадцать месяцев суммарный импорт природного газа Евросоюзом из России составил 14,99 миллиарда евро - 17,4% от всего импорта природного газа объединениям из других стран (85,97 миллиарда евро).
В частности за последний год ЕС приобретал у РФ природный газ в газообразном состоянии на 6,76 миллиарда евро, а СПГ - на 8,24 миллиарда.
Крупнейшими покупателями российского СПГ внутри ЕС стали Франция (3,57 миллиарда за 12 месяцев), Бельгия (1,67 миллиарда) и Испания (1,65 миллиарда). Больше всего трубопроводного газа купили Венгрия (2,89 миллиарда евро), Греция (1,53 миллиарда) и Словакия (943,3 миллиона).
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Евродепутат назвал последствия от конфискации ЕС активов России
06:03
 
ЭкономикаРоссияФранцияБельгияЕвростатЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
