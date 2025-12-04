https://ria.ru/20251204/gaz-2059678966.html
Раскрыто, сколько газа лишится Евросоюз в случае запрета поставок из России
Раскрыто, сколько газа лишится Евросоюз в случае запрета поставок из России - РИА Новости, 04.12.2025
Раскрыто, сколько газа лишится Евросоюз в случае запрета поставок из России
Запретив поставки природного газа из РФ, Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 04.12.2025
Раскрыто, сколько газа лишится Евросоюз в случае запрета поставок из России
РИА Новости: Евросоюз при запрете газа из РФ лишится более 17% импорта газа