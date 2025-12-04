Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Гагаузии оценил вероятность досрочных выборов главы автономии - РИА Новости, 04.12.2025
16:16 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/gagauziya-2059811667.html
Замглавы Гагаузии оценил вероятность досрочных выборов главы автономии
Первый замглавы Гагаузии Илья Узун сомневается, что в марте следующего года пройдут одновременно выборы парламента и досрочные выборы главы автономии. РИА Новости, 04.12.2025
в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, майя санду
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Майя Санду
Замглавы Гагаузии оценил вероятность досрочных выборов главы автономии

Замглавы Гагаузии сомневается в совмещении выборов парламента и главы автономии

© Фото : Исполнительный Комитет ГагаузииИлья Узун
Илья Узун - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : Исполнительный Комитет Гагаузии
Илья Узун. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Первый замглавы Гагаузии Илья Узун сомневается, что в марте следующего года пройдут одновременно выборы парламента и досрочные выборы главы автономии.
Ранее заместитель председателя НСГ Николай Орманжи, который сейчас временно исполняет обязанности спикера парламента сообщил, что следующие выборы в Народное собрание Гагаузской автономии (НСГ - местный парламент) состоятся 22 марта. Ряд политиков в Гагаузии допустил, что в этот же день могут пройти и досрочные выборы главы Гагаузии.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Депутат Госдумы назвала арест Гуцул обезглавливанием Гагаузии
25 ноября, 23:08
"Народное собрание Гагаузии может назначить выборы башкана в один день с выборами Народного собрания Гагаузии. Но из того, что я вижу, я сомневаюсь, что получится провести их одновременно", - заявил РИА Новости Узун.
По его словам, законодательство Гагаузии предусматривает, что с момента оглашения даты выборов до самих выборов должно пройти минимум 60 дней. Это означает, что решение о проведении досрочных выборов главы автономии должно быть принято не позднее 22 января. При этом Евгения Гуцул остается законным башканом Гагаузии до тех пор, пока Апелляционная палата Кишинева не вынесет приговор по ее делу, а этот процесс сейчас поставлен на паузу.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Оснований для проведения новых выборов главы Гагаузии нет, заявил Влах
28 ноября, 20:04
 
