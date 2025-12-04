https://ria.ru/20251204/futbolist-2059787539.html
КДК РФС не стал применять дополнительные санкции к Манелову
КДК РФС не стал применять дополнительные санкции к Манелову - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
КДК РФС не стал применять дополнительные санкции к Манелову
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять дополнительные санкции к полузащитнику калининградской "Балтики"... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T15:15:00+03:00
2025-12-04T15:15:00+03:00
2025-12-04T15:15:00+03:00
футбол
спорт
ираклий манелов
спартак москва
артур григорьянц
российский футбольный союз (рфс)
балтика
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870207024_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_611b84745473c44e9981c9f219b29666.jpg
/20251201/talalaev-2058881220.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870207024_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_0ed73c0e435ff0fa5321c3de77d6d4a1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ираклий манелов, спартак москва, артур григорьянц, российский футбольный союз (рфс), балтика, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Ираклий Манелов, Спартак Москва, Артур Григорьянц, Российский футбольный союз (РФС), Балтика, Российская премьер-лига (РПЛ)
КДК РФС не стал применять дополнительные санкции к Манелову
КДК РФС не стал применять дополнительные санкции к футболисту "Балтики" Манелову