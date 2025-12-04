Рейтинг@Mail.ru
КДК РФС не стал применять дополнительные санкции к Манелову
04.12.2025
15:15 04.12.2025
КДК РФС не стал применять дополнительные санкции к Манелову
КДК РФС не стал применять дополнительные санкции к Манелову
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять дополнительные санкции к полузащитнику калининградской "Балтики"... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T15:15:00+03:00
2025-12-04T15:15:00+03:00
КДК РФС не стал применять дополнительные санкции к Манелову

КДК РФС не стал применять дополнительные санкции к футболисту "Балтики" Манелову

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять дополнительные санкции к полузащитнику калининградской "Балтики" Ираклию Манелову за серьезное нарушение правил, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Манелов получил прямую красную карточку на 30-й минуте матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" (1:0) за удар шипами в голень игроку.
"Мы не увидели особой агрессии со стороны футболиста, Манелов пропускает одну следующую игру", - сказал Григорьянц.
Талалаева пригласили на заседание КДК после оскорбления судьи
Футбол
 
