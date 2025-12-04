"Рубин" и "Балтику" оштрафовали за неподобающее поведение команд

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Казанский "Рубин" и калининградская "Балтика" оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый за неподобающее поведение команд в матчах чемпионата России по футболу, сообщил журналистам глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.