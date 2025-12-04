Рейтинг@Mail.ru
"Рубин" и "Балтику" оштрафовали за неподобающее поведение команд
15:05 04.12.2025
"Рубин" и "Балтику" оштрафовали за неподобающее поведение команд
"Рубин" и "Балтику" оштрафовали за неподобающее поведение команд
Казанский "Рубин" и калининградская "Балтика" оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый за неподобающее поведение команд в матчах чемпионата России по футболу,... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
россия
"Рубин" и "Балтику" оштрафовали за неподобающее поведение команд

КДК РФС оштрафовал "Рубин" и "Балтику" на 100 тысяч рублей

Болельщики "Рубина". Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Казанский "Рубин" и калининградская "Балтика" оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый за неподобающее поведение команд в матчах чемпионата России по футболу, сообщил журналистам глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
"Рубин" 30 ноября на выезде проиграл петербургскому "Зениту" в матче 17-го тура РПЛ со счетом 0:1. По ходу матча желтые карточки получили шесть футболистов казанского клуба. "Балтика" днем ранее на своем поле одержала победу над московским "Спартаком" - 1:0. На 30-й минуте за грубый подкат с поля был удален защитник "Балтики" Ираклий Манелов, тремя минутами позднее красную карточку получил тренер балтийцев Андрей Талалаев, также позднее футболисты клуба из Калининграда получили две желтые карточки.
"В матче "Зенит" - "Рубин" рассмотрели неподобающее поведение команды "Рубин", предупреждение шести футболистов - клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. КДК рассмотрел скандирование болельщиками "Балтики" оскорбительных выражений в адрес главного судьи. "Балтика" оштрафована на 20 тысяч рублей и на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды", - заявил Григорьянц журналистам.
