Обладатель кубка MLS стал главным тренером шотландского "Селтика"

«

"Мне не терпится приступить к работе и стать частью такого замечательного клуба. "Селтик" - один из лучших футбольных клубов мира, с настоящей атмосферой, душой и сердцем, по-настоящему высокими стандартами и реальными требованиями, к которым я готов", - заявил Нэнси.