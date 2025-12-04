Обладатель кубка MLS стал главным тренером шотландского "Селтика"

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Французский специалист Уилфрид Нэнси стал главным тренером шотландского "Селтика", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с тренером рассчитано до июня 2028 года. Ранее командой временно руководил Мартин О'Нилл, назначенный после отставки Брендана Роджерса в конце октября.
"Мне не терпится приступить к работе и стать частью такого замечательного клуба. "Селтик" - один из лучших футбольных клубов мира, с настоящей атмосферой, душой и сердцем, по-настоящему высокими стандартами и реальными требованиями, к которым я готов", - заявил Нэнси.
Нэнси 48 лет, с 2022 года он возглавлял клуб североамериканской Главной футбольной лиги "Коламбус Крю", вместе с которым выиграл Кубок MLS (2023) и Кубок лиг (2024). В активе тренера также победа в чемпионате Канады с "Монреалем" в 2021 году.
"Селтик" с 32 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Шотландии. Лидер таблицы "Хартс" имеет такое же количество очков, сыграв на один матч больше.
