Обладатель кубка MLS стал главным тренером шотландского "Селтика"
Футбол
 
07:39 04.12.2025 (обновлено: 09:11 04.12.2025)
Обладатель кубка MLS стал главным тренером шотландского "Селтика"
Обладатель кубка MLS стал главным тренером шотландского "Селтика" - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Обладатель кубка MLS стал главным тренером шотландского "Селтика"
Французский специалист Уилфрид Нэнси стал главным тренером шотландского "Селтика", сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
футбол
спорт
брендан роджерс
селтик
mls
/20251102/seltik-2052539163.html
спорт, брендан роджерс, селтик, mls
Футбол, Спорт, Брендан Роджерс, Селтик, MLS
Обладатель кубка MLS стал главным тренером шотландского "Селтика"

Обладатель кубка MLS Нэнси стал главным тренером шотландского "Селтика"

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Французский специалист Уилфрид Нэнси стал главным тренером шотландского "Селтика", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с тренером рассчитано до июня 2028 года. Ранее командой временно руководил Мартин О'Нилл, назначенный после отставки Брендана Роджерса в конце октября.
«
"Мне не терпится приступить к работе и стать частью такого замечательного клуба. "Селтик" - один из лучших футбольных клубов мира, с настоящей атмосферой, душой и сердцем, по-настоящему высокими стандартами и реальными требованиями, к которым я готов", - заявил Нэнси.
Нэнси 48 лет, с 2022 года он возглавлял клуб североамериканской Главной футбольной лиги "Коламбус Крю", вместе с которым выиграл Кубок MLS (2023) и Кубок лиг (2024). В активе тренера также победа в чемпионате Канады с "Монреалем" в 2021 году.
"Селтик" с 32 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Шотландии. Лидер таблицы "Хартс" имеет такое же количество очков, сыграв на один матч больше.
Полузащитник Селтика Каллум Макгрегор - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Селтик" вышел в финал Кубка шотландской лиги
2 ноября, 19:44
 
ФутболСпортБрендан РоджерсСелтикMajor League Soccer 2025
 
Матч-центр
 
