Технологическое лидерство станет темой Российского венчурного форума-2026

КАЗАНЬ, 4 дек – РИА Новости. Темой Российского венчурного форума, который пройдет в Казани с 8 по 10 апреля 2026 года, станет технологическое лидерство, сообщает пресс-служба правительства Татарстана.

"В современном мире технологическая отрасль стремительно меняется. При этом инвестиции - это ключ к технологическому лидерству. В связи с этим предлагается определить тему форума, как "Технологическое лидерство - инвестиции в будущее", объединив в программе научные исследования, университетские проекты, стартапы, корпорации и инвесторов", - сказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе заседания оргкомитета Российского венчурного форума.

Особое внимание, по его словам, будет уделено молодежному предпринимательству и приоритетным направлениям - искусственному интеллекту, новым материалам, медтеху, биотехнологиям и цифровой трансформации промышленности.

В ходе заседания оргкомитета было отмечено, что для Татарстана и всей России форум имеет стратегическое значение - он становится ведущей площадкой формирования трендов технологического предпринимательства. Растет интерес к мероприятию - в 2024 году форум собрал порядка 4 тысяч участников, в 2026 году их ожидается около 6 тысяч.

По информации директора Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамира Галиева, нулевой день форума традиционно состоится в Иннополисе. Форум включает шесть блоков: нулевой день, деловая программа, вечерний РВФ, спортивные и партнерские мероприятия, а также три события-спутника. Предусмотрена комплексная программа, которая объединит конгрессную, выставочную и коммуникационную части.

На площадке соберутся представители науки, бизнеса и органов власти. В выставочной экспозиции представят более 150 стартапов разных стадий (посевная, ранняя и рост) и 30 международных проектов. Привлечение технологических компаний ведется совместно с ключевыми корпорациями и институтами развития. Международная география форума расширится. К участию приглашены представители стран ЕАЭС, БРИКС и ШОС. Планируется провести и программу международной акселерации.