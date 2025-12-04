Рейтинг@Mail.ru
Технологическое лидерство станет темой Российского венчурного форума-2026 - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
10:29 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/forum-2059710140.html
Технологическое лидерство станет темой Российского венчурного форума-2026
Технологическое лидерство станет темой Российского венчурного форума-2026 - РИА Новости, 04.12.2025
Технологическое лидерство станет темой Российского венчурного форума-2026
Темой Российского венчурного форума, который пройдет в Казани с 8 по 10 апреля 2026 года, станет технологическое лидерство, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T10:29:00+03:00
2025-12-04T10:29:00+03:00
республика татарстан
казань
иннополис (татарстан)
форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982600446_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_2dc89f4b9ea140c4197105dca580fc2a.jpg
https://ria.ru/20251202/transport-2059345401.html
казань
иннополис (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982600446_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_2495f0498cbd49e5b891d0a44c5137a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, иннополис (татарстан), форум
Республика Татарстан, Казань, Иннополис (Татарстан), Форум
Технологическое лидерство станет темой Российского венчурного форума-2026

Песошин: технологическое лидерство станет темой Российского венчурного форума

© iStock.com / gorodenkoffПрограммист
Программист - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© iStock.com / gorodenkoff
Программист. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 4 дек – РИА Новости. Темой Российского венчурного форума, который пройдет в Казани с 8 по 10 апреля 2026 года, станет технологическое лидерство, сообщает пресс-служба правительства Татарстана.
"В современном мире технологическая отрасль стремительно меняется. При этом инвестиции - это ключ к технологическому лидерству. В связи с этим предлагается определить тему форума, как "Технологическое лидерство - инвестиции в будущее", объединив в программе научные исследования, университетские проекты, стартапы, корпорации и инвесторов", - сказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе заседания оргкомитета Российского венчурного форума.
Особое внимание, по его словам, будет уделено молодежному предпринимательству и приоритетным направлениям - искусственному интеллекту, новым материалам, медтеху, биотехнологиям и цифровой трансформации промышленности.
В ходе заседания оргкомитета было отмечено, что для Татарстана и всей России форум имеет стратегическое значение - он становится ведущей площадкой формирования трендов технологического предпринимательства. Растет интерес к мероприятию - в 2024 году форум собрал порядка 4 тысяч участников, в 2026 году их ожидается около 6 тысяч.
По информации директора Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамира Галиева, нулевой день форума традиционно состоится в Иннополисе. Форум включает шесть блоков: нулевой день, деловая программа, вечерний РВФ, спортивные и партнерские мероприятия, а также три события-спутника. Предусмотрена комплексная программа, которая объединит конгрессную, выставочную и коммуникационную части.
На площадке соберутся представители науки, бизнеса и органов власти. В выставочной экспозиции представят более 150 стартапов разных стадий (посевная, ранняя и рост) и 30 международных проектов. Привлечение технологических компаний ведется совместно с ключевыми корпорациями и институтами развития. Международная география форума расширится. К участию приглашены представители стран ЕАЭС, БРИКС и ШОС. Планируется провести и программу международной акселерации.
Российский венчурный форум проводится при поддержке министерств науки и высшего образования и экономического развития РФ. Организаторами выступают Инвестиционно-венчурный фонд Татарстан, Российская ассоциация венчурного инвестирования, Ассоциация содействия цифровому развитию и инновационный технопарк "Идея".
Архитектурные памятники Казани - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Форум коммерческого транспорта Comtrans впервые пройдет в Казани
2 декабря, 19:53
 
Республика ТатарстанКазаньИннополис (Татарстан)Форум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала