Финский завод, выпускавший Mercedes, начнет производить бронетехнику
Финский завод, выпускавший Mercedes, начнет производить бронетехнику
Завод финской компании Valmet Automotive, производивший автомобили Mercedes, во второй половине 2026 года начнет выпускать бронетехнику оборонной компании... РИА Новости, 04.12.2025
РИА Новости
РИА Новости
Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
технологии, mercedes, в мире
Технологии, Mercedes, В мире
Финский завод, выпускавший Mercedes, начнет производить бронетехнику Patria