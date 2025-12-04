Рейтинг@Mail.ru
Финский завод, выпускавший Mercedes, начнет производить бронетехнику - РИА Новости, 04.12.2025
15:51 04.12.2025
Финский завод, выпускавший Mercedes, начнет производить бронетехнику
Финский завод, выпускавший Mercedes, начнет производить бронетехнику
https://ria.ru/20251203/rossiya-2059508937.html
Финский завод, выпускавший Mercedes, начнет производить бронетехнику

Бронемашина Patria
Бронемашина Patria. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Завод финской компании Valmet Automotive, производивший автомобили Mercedes, во второй половине 2026 года начнет выпускать бронетехнику оборонной компании Patria, сообщили в четверг эти компании.
"Компании и Valmet Automotive договорились о сотрудничестве в области передачи технологий, связанных с производством бронетехники, а также в выпуске первых транспортных средств", - говорится в сообщении Patria.
По словам оборонного производителя, первые бронированные автомобили Patria будут произведены на заводе Valmet Automotive в Уусикаупунки во второй половине 2026 года. Завод в Уусикаупунки с 2013 года выпускал автомобили Mercedes, в этом году контрактное производство было прекращено, после чего Valmet столкнулась с финансовыми трудностями.
