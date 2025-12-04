https://ria.ru/20251204/figuristy-2059777575.html
Метелкина и Берулава идут третьими после короткой программы в Нагое
Метелкина и Берулава идут третьими после короткой программы в Нагое
Представляющие Грузию фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава идут третьими в соревнованиях спортивных пар после короткой программы в Финале серии... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
фигурное катание
спорт
международный союз конькобежцев (isu)
Метелкина и Берулава идут третьими после короткой программы в Нагое
