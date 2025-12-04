Рейтинг@Mail.ru
Метелкина и Берулава идут третьими после короткой программы в Нагое - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Фигурное катание
 
14:39 04.12.2025
Метелкина и Берулава идут третьими после короткой программы в Нагое
Метелкина и Берулава идут третьими после короткой программы в Нагое - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Метелкина и Берулава идут третьими после короткой программы в Нагое
Представляющие Грузию фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава идут третьими в соревнованиях спортивных пар после короткой программы в Финале серии... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
/20251202/katanie-2059375077.html
Новости
Метелкина и Берулава идут третьими после короткой программы в Нагое

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Представляющие Грузию фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава идут третьими в соревнованиях спортивных пар после короткой программы в Финале серии Гран-при в Нагое (Япония).
За выступление они набрали 75,04 балла. Первыми стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (77,32). Второе место заняли итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (77,22). Представляющие Венгрию Мария Павлова и Алексей Святченко заняли четвертое место, набрав 72,84 балла.
Немка Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин расположились на пятой позиции с 71,68 балла.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Натан Чен - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Двукратный олимпийский чемпион войдет в Зал славы фигурного катания США
2 декабря, 23:07
 
Фигурное катание
 
