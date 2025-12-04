https://ria.ru/20251204/fap-2059825066.html
Новый ФАП построили в поселке Липецкой области
Новый ФАП построили в поселке Липецкой области - РИА Новости, 04.12.2025
Новый ФАП построили в поселке Липецкой области
В поселке Волгоэлектросетьстрой Грязинского округа Липецкой области построили новый ФАП в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщил... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:52:00+03:00
2025-12-04T16:52:00+03:00
2025-12-04T16:52:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_309e057447e728a3443237013315b537.jpg
https://ria.ru/20251204/serdtse-2059724951.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8874d8e2f9dfe31cd26e3c982a751422.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Новый ФАП построили в поселке Липецкой области
Новый ФАП появился в липецком поселке
ЛИПЕЦК, 4 дек - РИА Новости. В поселке Волгоэлектросетьстрой Грязинского округа Липецкой области построили новый ФАП в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, этот населенный пункт появился в 1950-х годах, когда предприятие с таким же названием строило здесь линии электропередачи, и до сегодняшнего дня не имел своего пункта.
Артамонов отметил, что сейчас ФАП готовится к открытию. Проложены все коммуникации, установлены окна и двери, завершена внутренняя отделка, идет закупка оборудования и мебели. Это один из 19-ти новых фельдшерско-акушерских пунктов, которые построят в этом году в Липецкой области по национальному проекту.
"Развитие первичного звена здравоохранения – одно из приоритетных направлений. Открытие новых ФАПов позволяет обеспечить доступность базовой медицинской помощи для жителей в небольших населенных пунктах", – сказал Артамонов.