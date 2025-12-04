Рейтинг@Mail.ru
Новый ФАП построили в поселке Липецкой области - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
16:52 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/fap-2059825066.html
Новый ФАП построили в поселке Липецкой области
Новый ФАП построили в поселке Липецкой области - РИА Новости, 04.12.2025
Новый ФАП построили в поселке Липецкой области
В поселке Волгоэлектросетьстрой Грязинского округа Липецкой области построили новый ФАП в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщил... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:52:00+03:00
2025-12-04T16:52:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_309e057447e728a3443237013315b537.jpg
https://ria.ru/20251204/serdtse-2059724951.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8874d8e2f9dfe31cd26e3c982a751422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Новый ФАП построили в поселке Липецкой области

Новый ФАП появился в липецком поселке

© iStock.com / Rostislav_SedlacekПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© iStock.com / Rostislav_Sedlacek
Прием у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛИПЕЦК, 4 дек - РИА Новости. В поселке Волгоэлектросетьстрой Грязинского округа Липецкой области построили новый ФАП в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, этот населенный пункт появился в 1950-х годах, когда предприятие с таким же названием строило здесь линии электропередачи, и до сегодняшнего дня не имел своего пункта.
Артамонов отметил, что сейчас ФАП готовится к открытию. Проложены все коммуникации, установлены окна и двери, завершена внутренняя отделка, идет закупка оборудования и мебели. Это один из 19-ти новых фельдшерско-акушерских пунктов, которые построят в этом году в Липецкой области по национальному проекту.
"Развитие первичного звена здравоохранения – одно из приоритетных направлений. Открытие новых ФАПов позволяет обеспечить доступность базовой медицинской помощи для жителей в небольших населенных пунктах", – сказал Артамонов.
Врачи перед началом операции - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Операции на открытом сердце начали проводить в Липецкой области
Вчера, 11:37
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала