Новый ФАП построили в поселке Липецкой области

ЛИПЕЦК, 4 дек - РИА Новости. В поселке Волгоэлектросетьстрой Грязинского округа Липецкой области построили новый ФАП в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, этот населенный пункт появился в 1950-х годах, когда предприятие с таким же названием строило здесь линии электропередачи, и до сегодняшнего дня не имел своего пункта.

Артамонов отметил, что сейчас ФАП готовится к открытию. Проложены все коммуникации, установлены окна и двери, завершена внутренняя отделка, идет закупка оборудования и мебели. Это один из 19-ти новых фельдшерско-акушерских пунктов, которые построят в этом году в Липецкой области по национальному проекту.