Бородавко рассказал, какая задача стоит перед Фалеевой после смены тренера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал РИА Новости, что перед двукратной победительницей спринтерского зачета Кубка России Анастасией Фалеевой стоит задача после смены тренера - быстрее проходить дистанции на 5 км для участия в эстафетах.

"Первое - была поставлена цель, чтобы она смогла быстро пройти дистанцию 5 км и участвовать в эстафетах. Пока это удается не на 100%, и проявить себя она может прежде всего в спринте. Но надеюсь, что в течение сезона она наберет форму и сможет показать неплохие результаты и на дистанциях", - сказал Бородавко.