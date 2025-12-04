https://ria.ru/20251204/faleeva-2059851460.html
Бородавко рассказал, какая задача стоит перед Фалеевой после смены тренера
Бородавко рассказал, какая задача стоит перед Фалеевой после смены тренера
Бородавко рассказал, какая задача стоит перед Фалеевой после смены тренера
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал РИА Новости, что перед двукратной победительницей спринтерского зачета Кубка России... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Бородавко рассказал, какая задача стоит перед Фалеевой после смены тренера
Бородавко: Фалеева должна быстрее проходить дистанцию 5 км
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал РИА Новости, что перед двукратной победительницей спринтерского зачета Кубка России Анастасией Фалеевой стоит задача после смены тренера - быстрее проходить дистанции на 5 км для участия в эстафетах.
Весной 2025 года стало известно, что Фалеева перешла из группы тренера Егора Сорина в группу Бородавко
на сезон-2025/26.
"Первое - была поставлена цель, чтобы она смогла быстро пройти дистанцию 5 км и участвовать в эстафетах. Пока это удается не на 100%, и проявить себя она может прежде всего в спринте. Но надеюсь, что в течение сезона она наберет форму и сможет показать неплохие результаты и на дистанциях", - сказал Бородавко.