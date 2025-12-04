Рейтинг@Mail.ru
17:17 04.12.2025
ЕС выбрал провальную тактику на Украине, заявил Сийярто
ЕС выбрал провальную тактику на Украине, заявил Сийярто

Сийярто: ЕС изолировал себя в мировой политике

ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Евросоюз выбрал провальную тактику после начала конфликта на Украине и изолировал себя в мировой политике, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Реакция Европы на войну за последние четыре года оказалась провальной. Они закрыли каналы связи, ввели пакеты санкций и ограничительные меры, тем самым уничтожив основу для экономического роста Европы. Все эти меры нанесли серьезный ущерб европейской экономике и фактически привели к глобализации войны, а не к ее изоляции", - сказал Сийярто, выступая на пленарном заседании ОБСЕ.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Сийярто рассказал, сколько Украина требует у НАТО на содержание армии
3 декабря, 19:42
Он напомнил, что еще несколько лет назад ходили разговоры о "Евразийской экономической зоне от Лиссабона до Владивостока".
"Именно это я хотел бы видеть. В то же время Евросоюз фактически изолировал себя в мировой политике, в том числе от США... Мы также изолировали себя, рассматривая Китай как системного противника, что совершенно бессмысленно. Мы изолировали себя, введя санкции против России, перекрыв дипломатические каналы... Всё это пагубные и опасные способы ведения международной политики, и именно поэтому Европа не сидит за столом переговоров при разрешении крупных конфликтов на нашем континенте", - сказал Сийярто.
Министр призвал европейских политиков поддержать усилия США по установлению мира на Украине, а не подрывать их.
Совет министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Вене начался в четверг. Российскую делегацию на встрече возглавляет заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Мероприятие будет проходить в течение двух дней.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Европа не позволяет Украине достичь мирного соглашения, заявил Сийярто
3 декабря, 17:43
 
