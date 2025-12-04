Рейтинг@Mail.ru
ЕС использует права человека как инструмент давления, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 04.12.2025 (обновлено: 15:33 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/evrosojuz-2059791907.html
ЕС использует права человека как инструмент давления, заявила Захарова
ЕС использует права человека как инструмент давления, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2025
ЕС использует права человека как инструмент давления, заявила Захарова
Евросоюз использует права человека в качестве конъюнктурного инструмента для оказания давления на третьи страны, а права человека страдают как в странах ЕС, так РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T15:31:00+03:00
2025-12-04T15:33:00+03:00
в мире
украина
молдавия
россия
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149545/59/1495455949_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_c1c614dbd279cd1c3e49b332b2afb464.jpg
https://ria.ru/20251203/vystuplenie-2059417911.html
https://ria.ru/20251202/putin-2059372886.html
украина
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149545/59/1495455949_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_2bc83b35e87bd5e5761c5c2b92c93ca3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, молдавия, россия, мария захарова, евросоюз
В мире, Украина, Молдавия, Россия, Мария Захарова, Евросоюз
ЕС использует права человека как инструмент давления, заявила Захарова

Захарова: ЕС использует права человека для давления на страны

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Евросоюз использует права человека в качестве конъюнктурного инструмента для оказания давления на третьи страны, а права человека страдают как в странах ЕС, так и в странах-кандитатах на вступление в ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это очередной пример практического применения Европейским Союзом право-человеческой проблематики международных отношений. Просто такой инструмент конъюнктурный. Когда надо, Брюссель использует права человека для оказания давления на третьи страны. Когда не надо, а на самом деле права человека страдают, и есть о чем поговорить с легкостью, закрывают глаза на нарушение любых прав человека, как в государствах-членах Европейского Союза, так и в отдельных странах-кандидатах на вступление ЕС", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости о расширении советом ЕС антироссийских санкций за нарушение прав человека.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Полный провал". На Западе жестко высказались после выступления Путина
3 декабря, 08:53
Она отметила, что Евросоюз не имеет никакого морального права поучать других, тем более в его нынешнем состоянии.
"Чего только на Украине не происходило с правами человека, у которых, по сути, там нет этих прав. Что-нибудь Европейский Союз говорил, и это же не вопрос, что Украина не является членом ЕС. Они про страны, которые не входят в их сообщество, говорят постоянно. Молдавия не вызывает у них никаких вопросов при режиме (президент Молдавии Майя – ред.) Санду, а вот без или до режима Санду вызывала. Вот, собственно, как всегда", - указала Захарова.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Слишком поздно". На Западе устроили истерику после слов Путина
2 декабря, 22:46
 
В миреУкраинаМолдавияРоссияМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала