ЕС использует права человека как инструмент давления, заявила Захарова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Евросоюз использует права человека в качестве конъюнктурного инструмента для оказания давления на третьи страны, а права человека страдают как в странах ЕС, так и в странах-кандитатах на вступление в ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это очередной пример практического применения Европейским Союзом право-человеческой проблематики международных отношений. Просто такой инструмент конъюнктурный. Когда надо, Брюссель использует права человека для оказания давления на третьи страны. Когда не надо, а на самом деле права человека страдают, и есть о чем поговорить с легкостью, закрывают глаза на нарушение любых прав человека, как в государствах-членах Европейского Союза, так и в отдельных странах-кандидатах на вступление ЕС", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости о расширении советом ЕС антироссийских санкций за нарушение прав человека.
Она отметила, что Евросоюз не имеет никакого морального права поучать других, тем более в его нынешнем состоянии.
"Чего только на Украине не происходило с правами человека, у которых, по сути, там нет этих прав. Что-нибудь Европейский Союз говорил, и это же не вопрос, что Украина не является членом ЕС. Они про страны, которые не входят в их сообщество, говорят постоянно. Молдавия не вызывает у них никаких вопросов при режиме (президент Молдавии Майя – ред.) Санду, а вот без или до режима Санду вызывала. Вот, собственно, как всегда", - указала Захарова.
"Слишком поздно". На Западе устроили истерику после слов Путина
2 декабря, 22:46