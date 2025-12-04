Рейтинг@Mail.ru
Матч Евролиги перенесли из-за затопления арены в Греции - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
22:02 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/evroliga-2059913372.html
Матч Евролиги перенесли из-за затопления арены в Греции
Матч Евролиги перенесли из-за затопления арены в Греции - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Матч Евролиги перенесли из-за затопления арены в Греции
Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между греческим "Олимпиакосом" и турецким "Фенербахче" перенесен из-за сильного дождя, сообщается в аккаунте... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T22:02:00+03:00
2025-12-04T22:02:00+03:00
баскетбол
спорт
олимпиакос (пирей)
фенербахче
евролига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594078370_0:0:1722:968_1920x0_80_0_0_2f7e93677855191fb83229ebcfa5b09c.jpg
/20251204/yannis-2059900522.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594078370_0:0:1722:1292_1920x0_80_0_0_34aa4f94ff55206a997357a02b820f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, олимпиакос (пирей), фенербахче, евролига
Баскетбол, Спорт, Олимпиакос (Пирей), Фенербахче, Евролига
Матч Евролиги перенесли из-за затопления арены в Греции

Матч баскетбольной Евролиги перенесен из-за затопления стадиона в Греции

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между греческим "Олимпиакосом" и турецким "Фенербахче" перенесен из-за сильного дождя, сообщается в аккаунте турнира в соцсети X.
Встреча в греческом городе Пирей должна была пройти в четверг и начаться в 22:15 мск.
По данным BasketNews, из-за сильных дождей произошло подтопление арены "Олимпиакоса", что сделало проведение матча невозможным.
Новую дату проведения встречи назовут позднее.
Баскетболист Милуоки Бакс Яннис Адетокунбо в матче НБА (в центре) - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Яннис Адетокунбо пропустит несколько недель из-за травмы
Вчера, 20:45
 
БаскетболСпортОлимпиакос (Пирей)ФенербахчеЕвролига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Локомотив
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    СКА
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Сочи
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Парма
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Вест Хэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала