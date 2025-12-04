https://ria.ru/20251204/evroliga-2059913372.html
Матч Евролиги перенесли из-за затопления арены в Греции
Матч Евролиги перенесли из-за затопления арены в Греции - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Матч Евролиги перенесли из-за затопления арены в Греции
Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между греческим "Олимпиакосом" и турецким "Фенербахче" перенесен из-за сильного дождя, сообщается в аккаунте... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
баскетбол
спорт
олимпиакос (пирей)
фенербахче
евролига
Матч Евролиги перенесли из-за затопления арены в Греции
Матч баскетбольной Евролиги перенесен из-за затопления стадиона в Греции