Еврокомиссар заявил, что Европе следует обзавестись своим планом по Украине - РИА Новости, 04.12.2025
21:50 04.12.2025
Еврокомиссар заявил, что Европе следует обзавестись своим планом по Украине
Еврокомиссар заявил, что Европе следует обзавестись своим планом по Украине - РИА Новости, 04.12.2025
Еврокомиссар заявил, что Европе следует обзавестись своим планом по Украине
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс считает, что Европе следует обзавестись собственным планом по урегулированию на Украине. РИА Новости, 04.12.2025
в мире, россия, сша, украина, андрюс кубилюс, владимир путин, юрий ушаков, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Андрюс Кубилюс, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Еврокомиссар заявил, что Европе следует обзавестись своим планом по Украине

Еврокомиссар по обороне заявил, что Европе нужен свой план по Украине

Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс считает, что Европе следует обзавестись собственным планом по урегулированию на Украине.
"(ЕС - ред.) следует... по меньшей мере быть готовым играть значимую роль в геополитических событиях, в том числе иметь собственные планы о том, как можно достичь мира на Украине, и обсуждать их с нашими трансатлантическими партнерами", - сказал Кубилюс в интервью газете Politico.
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
НАТО и ЕС хотели сорвать мирный процесс на Украине, заявили в МИД
Вчера, 21:08
По мнению еврокомиссара, обсуждаться должны два плана: европейский и другой, "возможно, подготовленный американскими друзьями".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
ЕС выбрал провальную тактику на Украине, заявил Сийярто
Вчера, 17:17
 
