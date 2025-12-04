Рейтинг@Mail.ru
В ЕС хотят провести расследование в отношении Meta*, пишет FT - РИА Новости, 04.12.2025
09:38 04.12.2025
В ЕС хотят провести расследование в отношении Meta*, пишет FT
В ЕС хотят провести расследование в отношении Meta*, пишет FT - РИА Новости, 04.12.2025
В ЕС хотят провести расследование в отношении Meta*, пишет FT
Антимонопольное расследование в отношении компании Meta* из-за наличия в ее мессенджере WhatsApp функций, основанных на технологиях искусственного интеллекта,... РИА Новости, 04.12.2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Антимонопольное расследование в отношении компании Meta* из-за наличия в ее мессенджере WhatsApp функций, основанных на технологиях искусственного интеллекта, планируют провести в ЕС, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники.
По информации издания, итальянские власти ранее начали проверку новых функций WhatsApp на базе искусственного интеллекта. В Италии считают, что эти функции могут ограничивать создание, доступ к рынку и технологическое развитие чат-ботов на базе искусственного интеллекта.
"Брюссель планирует новое антимонопольное расследование в отношении Meta из-за запуска функций на базе искусственного интеллекта в WhatsApp", - пишет издание.
Газета отмечает, что заявление о расследовании может быть сделано в ближайшие дни.
В самой компании планы ЕС комментировать отказались, однако назвали необоснованным аналогичное расследование, проводимое в Италии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
