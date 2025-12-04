Решетников заявил о масштабных преобразованиях в российской экономике

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Российская экономика сейчас является экономикой возможностей, переживает масштабные преобразования во всех сферах, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

"Российская экономика сейчас - это экономика возможностей. Идут масштабные преобразования во всех сферах", - сказал он, выступая на Российско-индийском бизнес-форуме.