В Екатеринбурге двух подростков обвинили в покушении на убийство девушки - 04.12.2025
12:59 04.12.2025
В Екатеринбурге двух подростков обвинили в покушении на убийство девушки
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
свердловская область
россия
происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге двух подростков обвинили в покушении на убийство девушки

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Двое подростков 16 и 17 лет обвиняются в покушении на убийство своей сверстницы в Екатеринбурге, избиение которой они снимали на видео, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.
"По данным следствия, вечером 5 ноября 2025 года около жилого дома по улице Малышева в городе Екатеринбурге подростки из личной неприязни избили 17-летнюю девушку, запечатлев происходящее на видео. В дальнейшем пострадавшая доставлена в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь", говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия и допросили ряд свидетелей, а также назначили комплекс экспертиз, включая судебные психиатрические в отношении обвиняемых.
Обоим подросткам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое группой лиц). Суд заключил их под стражу.
По данным местных СМИ, расправу над девушкой могли учинить за кражу наркотиков.
По словам начальника пресс-службы свердловского главка Валерия Горелых, сообщение о происшествии в дежурную часть поступило от бригады скорой помощи, доставившей пострадавшую девушку в больницу. Изучив место происшествия и записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска смогли отследить подозреваемых.
"В результате 10 ноября сообщники были задержаны в городе Берёзовском, где они проживали. После задержания их доставили в органы следствия для производства с их участием следственных действий. При досмотре у одного из задержанных сыщики обнаружили и изъяли телефон с тем самым видео, которое было распространено в интернете, с жестокими кадрами издевательств над потерпевшей. Представители МВД отрабатывают сейчас фигурантов громкого дела на причастность к иным ранее совершённым преступлениям", - отметил полковник Горелых.
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
