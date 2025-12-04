Ефимов: бизнес-центр на 77 тысяч "квадратов" строят в Хорошевском районе

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. На Ходынском бульваре в Хорошевском районе Москвы приступили к строительству нового бизнес-центра на примерно 76,6 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Для возведения нового офисного здания был выделен участок площадью более 0,9 гектара на Ходынском бульваре, 20А/1. Девелопером проекта выступает компания Stone. Как уточнили в столичном градкомплексе, по форме бизнес-центр будет напоминать букву "L", объединенную с тремя ступенчатыми прямоугольными блоками. Основой L-образного здания станут 23 колонны. Фасад в планах облицовать витражным остеклением.

"В Хорошевском районе девелопер начал строить бизнес-центр площадью почти 76,6 тысячи квадратных метров. Его возведут в рамках третьей очереди строительства крупного офисного квартала. В здании спроектировали 28 офисных этажей, где создадут 50 тысяч квадратных метров деловых помещений свободной планировки. Резиденты смогут трансформировать пространство под свои цели и нужды. Завершить строительство девелопер планирует в 2029 году", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что офисы будут располагаться со второго по 28-й этажи, коммуникацию между которыми обеспечат 20 лифтов. На 4-м, 13-м и 23-м этажах проектом предусмотрены террасы, суммарная площадь которых составит около 1,8 тысячи "квадратов". Застройщик также возведет двухуровневый подземный паркинг. Территорию вокруг бизнес-центра комплексно благоустроят, украсив пространство созданной специально для делового квартала современной скульптурной композицией.

Бизнес-центр расположится в пешей доступности от станции метро "ЦСКА", съезда на Ленинградский проспект и Северо-Западную хорду. Как было отмечено, поблизости уже строятся два офисных квартала Stone Ходынка 1 и Stone Ходынка 2 на свыше 111 тысяч квадратных метров и около 125 тысяч "квадратов" соответственно.