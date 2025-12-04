Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: бизнес-центр на 77 тысяч "квадратов" строят в Хорошевском районе - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/efimov-2059645854.html
Ефимов: бизнес-центр на 77 тысяч "квадратов" строят в Хорошевском районе
Ефимов: бизнес-центр на 77 тысяч "квадратов" строят в Хорошевском районе - РИА Новости, 04.12.2025
Ефимов: бизнес-центр на 77 тысяч "квадратов" строят в Хорошевском районе
На Ходынском бульваре в Хорошевском районе Москвы приступили к строительству нового бизнес-центра на примерно 76,6 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T11:06:00+03:00
2025-12-04T11:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef007d8e84c56f5939deb5096163ea14.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_269:0:2544:1706_1920x0_80_0_0_5f67fe2bd65b862d6c191943a2a79c3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: бизнес-центр на 77 тысяч "квадратов" строят в Хорошевском районе

Ефимов: на Ходынском бульваре к 2029 году построят новый бизнес-центр

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. На Ходынском бульваре в Хорошевском районе Москвы приступили к строительству нового бизнес-центра на примерно 76,6 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Для возведения нового офисного здания был выделен участок площадью более 0,9 гектара на Ходынском бульваре, 20А/1. Девелопером проекта выступает компания Stone. Как уточнили в столичном градкомплексе, по форме бизнес-центр будет напоминать букву "L", объединенную с тремя ступенчатыми прямоугольными блоками. Основой L-образного здания станут 23 колонны. Фасад в планах облицовать витражным остеклением.
"В Хорошевском районе девелопер начал строить бизнес-центр площадью почти 76,6 тысячи квадратных метров. Его возведут в рамках третьей очереди строительства крупного офисного квартала. В здании спроектировали 28 офисных этажей, где создадут 50 тысяч квадратных метров деловых помещений свободной планировки. Резиденты смогут трансформировать пространство под свои цели и нужды. Завершить строительство девелопер планирует в 2029 году", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что офисы будут располагаться со второго по 28-й этажи, коммуникацию между которыми обеспечат 20 лифтов. На 4-м, 13-м и 23-м этажах проектом предусмотрены террасы, суммарная площадь которых составит около 1,8 тысячи "квадратов". Застройщик также возведет двухуровневый подземный паркинг. Территорию вокруг бизнес-центра комплексно благоустроят, украсив пространство созданной специально для делового квартала современной скульптурной композицией.
Бизнес-центр расположится в пешей доступности от станции метро "ЦСКА", съезда на Ленинградский проспект и Северо-Западную хорду. Как было отмечено, поблизости уже строятся два офисных квартала Stone Ходынка 1 и Stone Ходынка 2 на свыше 111 тысяч квадратных метров и около 125 тысяч "квадратов" соответственно.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о комплексном развитии двух участков городской территории общей площадью 0,44 гектара в районе Кунцево, где будет создан современный многофункциональный комплекс с офисами, магазинами, кафе и ресторанами.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала