Ефимов: в Гольянове появятся производственные объекты по проекту КРТ

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. На территории бывшей промзоны "Калошино" в районе Гольяново на востоке Москвы по проекту комплексного развития территории (КРТ) построят производственные объекты, объем инвестиций в проект оценивается почти в 4 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Проект решения о редевелопменте земельного участка площадью 3,31 гектара по адресу: Черницынский проезд, владение 7, опубликован на портале mos.ru.

"Здесь построят здания площадью около 17,11 тысячи квадратных метров для размещения производственного предприятия. В результате создадут около 170 рабочих мест. Объем инвестиций в проект оценивается почти в 4 миллиарда рублей, а бюджетный эффект после его реализации – в 105 миллионов рублей в год", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

Как отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, рядом планируется реализация еще одного проекта КРТ, в рамках которого планируется построить почти 80 тысяч квадратных метров производственной недвижимости. В общей сложности два проекта КРТ создадут около тысячи рабочих мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проектах комплексного развития территории во Внукове, Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Капотне и Бирюлёве Восточном. Общая площадь неэффективно используемых территорий нежилой застройки – 9,5 гектара. Сейчас они заняты складами и другими устаревшими объектами. На реорганизуемых участках запланировано строительство 286,5 тысячи квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации и создание около 800 новых рабочих мест за счет размещения на нежилых первых этажах магазинов, кафе и других предприятий сферы услуг, сообщил мэр.