Ефимов: в Гольянове появятся производственные объекты по проекту КРТ - РИА Новости, 04.12.2025
09:06 04.12.2025
Ефимов: в Гольянове появятся производственные объекты по проекту КРТ
Ефимов: в Гольянове появятся производственные объекты по проекту КРТ
На территории бывшей промзоны "Калошино" в районе Гольяново на востоке Москвы по проекту комплексного развития территории (КРТ) построят производственные... РИА Новости, 04.12.2025
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Гольянове появятся производственные объекты по проекту КРТ

Ефимов: в Гольянове построят производственные объекты по проекту КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. На территории бывшей промзоны "Калошино" в районе Гольяново на востоке Москвы по проекту комплексного развития территории (КРТ) построят производственные объекты, объем инвестиций в проект оценивается почти в 4 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Проект решения о редевелопменте земельного участка площадью 3,31 гектара по адресу: Черницынский проезд, владение 7, опубликован на портале mos.ru.
Ефимов: в Можайском районе реорганизуют 2 гектара земли
3 декабря, 09:06
"Здесь построят здания площадью около 17,11 тысячи квадратных метров для размещения производственного предприятия. В результате создадут около 170 рабочих мест. Объем инвестиций в проект оценивается почти в 4 миллиарда рублей, а бюджетный эффект после его реализации – в 105 миллионов рублей в год", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, рядом планируется реализация еще одного проекта КРТ, в рамках которого планируется построить почти 80 тысяч квадратных метров производственной недвижимости. В общей сложности два проекта КРТ создадут около тысячи рабочих мест.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проектах комплексного развития территории во Внукове, Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Капотне и Бирюлёве Восточном. Общая площадь неэффективно используемых территорий нежилой застройки – 9,5 гектара. Сейчас они заняты складами и другими устаревшими объектами. На реорганизуемых участках запланировано строительство 286,5 тысячи квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации и создание около 800 новых рабочих мест за счет размещения на нежилых первых этажах магазинов, кафе и других предприятий сферы услуг, сообщил мэр.
Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится более 330 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
Ефимов: наземные павильоны станции метро "ЗИЛ" оформят в стилистике завода
3 декабря, 11:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
