Японец сорвал джек-пот в 600 миллионов йен и скрыл это от жены

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Японский пенсионер выиграл баснословную сумму денег — почти 300 миллионов рублей. Однако для самого мужчины этот подарок оказался испытанием. Его решение скрыть выигрыш от скупердяйки-жены стало началом поистине удивительной истории.

Жизнь до выигрыша

Обычная японская семья пенсионеров. Жили на пособие — около 300 тысяч иен, что примерно соответствует 150 тысячам рублей, и при этом сумели отложить внушительную сумму в 27 миллионов иен. Но сам факт экономии не делал их жизнь легкой.

CC0 / Maccabee / Йены CC0 / Maccabee / Йены

Скупость жены перерастала в навязчивый контроль: она запрещала любые дорогостоящие покупки, не позволяла спонтанных трат и даже лишила его простых бытовых удовольствий. Например, привычки пить пиво. Он смирился, но раздражение продолжало копиться годами.

И потому, когда однажды мужчина проверил лотерейный билет и увидел на нем шестизначный выигрыш в иенах, его первой эмоцией было не ликование, а растерянность. Он понимал, если он честно сообщит жене о выигрыше, то тот тут же растворится в суровой дисциплине супруги.

© AP Photo / Brynn Anderson Мужчина покупает лотерейный билет © AP Photo / Brynn Anderson Мужчина покупает лотерейный билет

Испепеляющая роскошь

Так мужчина решился на то, на что не отваживался еще никогда. Он не сказал жене правду. Чтобы скрыть реальный масштаб выигрыша, он преуменьшил сумму до безопасного минимума, а оставшуюся часть решил использовать только для себя.

Впервые за десятилетия он позволил себе дорогой автомобиль, который покупал с трепетом школьника. Он стал ездить в места, о существовании которых раньше знал только по телевизионным передачам: элитные курорты, тихие бухты, дорогие рестораны — все это было для него и захватывающим, и мучительным одновременно.

Поначалу роскошь ошеломляла. Он наслаждался тем, что может идти туда, куда хочет, и покупать то, что нравится. Но потом мужчина начал испытывать жгучее чувство стыда.

Богатство приносит одиночество

Однажды он признался финансовому консультанту, что деньги, появившиеся так внезапно, сделали его жизнь невыносимой. Внутреннее напряжение стало настолько сильным, что пенсионер впервые всерьез задумался над тем, что же будет с его женой и детьми, если правда всплывет наружу или если сам он внезапно умрет, так и не рассказав им о своем богатстве.

Этот страх заставил его сделать шаг, которого он раньше избегал. Японец вложил около 500 миллионов иен в надежные ценные бумаги, но сделал жену и детей бенефициарами, чтобы обеспечить им спокойное будущее.

Кстати, истории о людях, скрывающих выигрыши от семьи, всплывают по всему миру. И японский пенсионер оказался отнюдь не единственным, кто счел молчание лучшей стратегией.

Спрятался от семьи

Так, на юге Китая мужчина по имени Ли стал обладателем огромного джекпота — 28 миллионов долларов, что эквивалентно более чем 200 миллионам юаней. Но и он не рискнул признаться семье. В отличие от японца, Ли боялся не контроля, а того, что домочадцы сядут ему на голову и не станут работать.

© Фото : соцсети Китаец Ли © Фото : соцсети Китаец Ли

В итоге Ли пришел за выигрышем, облачившись в ярко-желтый костюм-маскировку, скрывавший его лицо от репортеров. Он пожертвовал часть выигрыша на благотворительность, но остальное тщательно скрыл.

Ли признался, что много лет ставил на одни и те же номера, и именно эта упорная постоянность в итоге принесла ему удачу. Однако даже невероятный выигрыш не смог побороть страхи, связанные с возможной реакцией семьи. Деньги, призванные избавить от тревог, приносили новые.

Честность всегда лучше

Случаи сокрытия выигрышей нередки, но бывают и совсем другие истории, в которых деньги становятся не поводом для тайны, а точкой примирения. Так произошло с жителем Карелии Владиславом Левоевым, который неожиданно выиграл более 25 миллионов рублей.

Сделал он это практически случайно — после ссоры с женой решил отвлечься и купил в мобильном приложении лотерейный билет, даже не задумываясь о шансах на победу. Ирония судьбы заключалась в том, что победа пришла именно в момент конфликта, а выигрыш поспособствовал примирению.

© Depositphotos.com / IuriiSokolov Молодая пара в ссоре © Depositphotos.com / IuriiSokolov Молодая пара в ссоре

Левоев рассказал, что сначала подумал, будто уведомление о выигрыше — реклама, и лишь позже осознал действительность происходящего.

Работающий дорожным строителем, Левоев давно мечтал о собственном доме и автомобиле. К тому же недавно в их семье родилась дочь, и большая часть выигранных средств ушла бы на создание для нее безопасного и стабильного будущего. Остаток мужчина пообещал отдать близким, выражая тем самым благодарность за поддержку, которую получал всю жизнь.