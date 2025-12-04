Умер экс-глава Банка России Сергей Дубинин

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Экс-председатель Центробанка Сергей Дубинин умер на 75-м году жизни, Экс-председатель Центробанка Сергей Дубинин умер на 75-м году жизни, сообщается на сайте регулятора.

« "Четвертого декабря ушел из жизни экономист и государственный деятель Сергей Константинович Дубинин ", — говорится в сообщении.

Сергей Дубинин возглавлял Банк России с 1995 по 1998 год. Как отметили в ЦБ, на этой должности он внес большой вклад в осуществление стабилизационной экономической программы. Дубинин также поспособствовал выходу российской экономики из состояния гиперинфляции, существовавшего в первые годы после развала СССР. Помимо этого, он в значительной степени повлиял на формирование банковой системы страны, подчеркнули в регуляторе.

Руководство Центробанка выразило соболезнования родным и близким умершего.

Сергей Дубинин родился в 1950 году в Москве. В 1973-м окончил экономический факультет МГУ, после чего учился и работал на разных должностях в этом университете до 1991 года. Затем он перешел на должность экономического эксперта аппарата президента СССР, в 1992-м стал зампредседателя Госкомитета России по экономическому сотрудничеству со странами СНГ.