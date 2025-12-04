https://ria.ru/20251204/dtp-2059738371.html
Службы помощи оказали поддержку участникам свыше 130 тыс ДТП в Подмосковье
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. За восемь месяцев 2025 года Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области помогла участникам более 130 тысяч аварий без пострадавших, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Всего помощь получили свыше 260 тысяч водителей.
В пресс-службе подчеркнули, что за 11 месяцев 2025 года при оформлении ДТП в центре помогли участникам около 50 тысяч аварий. Из них документы по более чем 21 тысяче происшествий были оформлены по процедуре Европротокола благодаря консультациям операторов горячей линии.
Служба помощи при ДТП в Подмосковье предоставляет бесплатную поддержку водителям круглосуточно по телефону, а также очно — в 16 специализированных центрах (ежедневно, с 8:00 до 20:00). Там помогают оформить документы при авариях без пострадавших.
В региональном Минтрансе напомнили, при ДТП без пострадавших в Подмосковье нужно сначала покинуть машину и отойти в безопасное место, затем — позвонить на 112. Оператор горячей линии даст инструкции и при необходимости направит в ближайший Центр помощи.