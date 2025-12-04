Количество ДТП в России за последние пять лет снизилось

https://ria.ru/20251204/dtp-2059669527.html
Количество ДТП в России снизилось на 19,6% за последние 5 лет, а количество погибших в них людей на 15,2%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ. РИА Новости, 04.12.2025
россия
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Количество ДТП в России снизилось на 19,6% за последние 5 лет, а количество погибших в них людей на 15,2%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"За последние 5 лет количество ДТП в Российской Федерации снизилось на 19,6%, число погибших в них людей – на 15,2%", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве также рассказали, что за 10 месяцев 2025 года количество ДТП снизилось на 2,8% и составило почти 106,6 тысячи аварий, а число погибших и раненых на 3,6% и 3,3%, что составило 11,4 тысячи и 132,1 тысячи соответственно. За аналогичный период 2024 года, как отметили в МВД, было зафиксировано более 109,6 тысячи ДТП, в которых погибли 11,8 тысячи человек и пострадали более 136,5 тысячи.