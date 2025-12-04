Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области в ДТП с грузовиком погибли три человека - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/dtp-2059663154.html
В Ульяновской области в ДТП с грузовиком погибли три человека
В Ульяновской области в ДТП с грузовиком погибли три человека - РИА Новости, 04.12.2025
В Ульяновской области в ДТП с грузовиком погибли три человека
Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Ульяновской области, сообщили в региональном УМВД России. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T01:41:00+03:00
2025-12-04T01:41:00+03:00
происшествия
ульяновская область
ульяновск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059663018_0:397:964:939_1920x0_80_0_0_2454f8b7c1282bc71cdab92d3d67e49b.jpg
https://ria.ru/20251203/dtp-2059438616.html
ульяновская область
ульяновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059663018_0:306:964:1029_1920x0_80_0_0_14a429795d4e8561fafd17d60bf7eeba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновская область, ульяновск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ульяновская область, Ульяновск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)

В Ульяновской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

© Ульяновская полицияПоследствия ДТП в Ульяновской области, где погибло три человека
Последствия ДТП в Ульяновской области, где погибло три человека - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Ульяновская полиция
Последствия ДТП в Ульяновской области, где погибло три человека. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 4 дек - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Ульяновской области, сообщили в региональном УМВД России.
По предварительным данным, ДТП произошло 3 декабря в 22.30 мск на 232-м километре автодороги "подъезд к городу Ульяновску от дороги M-5 Урал". Водитель Lada Kalina выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daf в составе полуприцепа. После этого большегруз съехал в кювет и загорелся.
"В результате ДТП водитель автомашины Lada Kalina и двое пассажиров (женщины 1996 и 1974 годов рождения) скончались на месте происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в УМВД России по региону.
ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
После ДТП в Нижегородской области четверо пострадавших остаются в больнице
Вчера, 10:39
 
ПроисшествияУльяновская областьУльяновскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала