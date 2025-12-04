https://ria.ru/20251204/dtp-2059663154.html
В Ульяновской области в ДТП с грузовиком погибли три человека
В Ульяновской области в ДТП с грузовиком погибли три человека - РИА Новости, 04.12.2025
В Ульяновской области в ДТП с грузовиком погибли три человека
Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Ульяновской области, сообщили в региональном УМВД России. РИА Новости, 04.12.2025
