Киев отказался выводить войска из ДНР и ЛНР после референдума, заявил Путин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 04.12.2025 (обновлено: 10:07 04.12.2025)
Киев отказался выводить войска из ДНР и ЛНР после референдума, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев отказался выводить войска из ДНР и ЛНР после референдума, предпочел воевать и "довоевался".
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир путин
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин
Путин: Киев вместо вывода войск из ДНР и ЛНР после референдума предпочел воевать

Украинские военнослужащие в Донецкой области
Украинские военнослужащие в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев отказался выводить войска из ДНР и ЛНР после референдума, предпочел воевать и "довоевался".
"Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди (жители ДНР и ЛНР - ред.) не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость, выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитали воевать, ну, вот, сейчас довоевались", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин готов заплатить страшную цену, чтобы избежать худшего
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир Путин
 
 
