Киев отказался выводить войска из ДНР и ЛНР после референдума, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев отказался выводить войска из ДНР и ЛНР после референдума, предпочел воевать и "довоевался". РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T10:06:00+03:00
Киев отказался выводить войска из ДНР и ЛНР после референдума, заявил Путин
Путин: Киев вместо вывода войск из ДНР и ЛНР после референдума предпочел воевать