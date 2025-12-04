Рейтинг@Mail.ru
"Русский дом" в Молдавии продолжит работу до июля 2026 года, заявили в МИД - РИА Новости, 04.12.2025
14:52 04.12.2025
"Русский дом" в Молдавии продолжит работу до июля 2026 года, заявили в МИД
в мире, россия, кишинев, молдавия, мария захарова
В мире, Россия, Кишинев, Молдавия, Мария Захарова
© Sputnik / Miroslav RotariРоссийский культурный центр ("Русский дом") в Кишиневе
Российский культурный центр ("Русский дом") в Кишиневе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. "Русский дом" в Кишиневе продолжит работу до 4 июля 2026 года в соответствии с договором властей РФ и Молдавии о культурных центрах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пятилетний период (действия договора о культурных центрах - ред.) истекает 4 июля будущего 2026 года. А до этого времени "Русский дом" продолжит работу и реализацию просветительской, культурной деятельности, образовательных проектов", - сказала она в ходе брифинга.
МИД прокомментировал денонсацию Молдавией соглашения о Русском доме
В миреРоссияКишиневМолдавияМария Захарова
 
 
