Долина в пятницу прокомментирует скандал с квартирой, сообщил источник

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина 5 декабря публично прокомментирует ситуацию, сложившуюся вокруг продажи ее квартиры, сообщил РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин.

В четверг в СМИ появились сообщения, что Долина 5 декабря выступит с обращением из-за скандала вокруг квартиры.

"Состоится", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, состоится ли публичное заявление в пятницу.

На вопрос агентства о том, где и в каком формате это произойдет, Пудовкин не дал конкретного ответа. "Увидите. Ничего скрывать не будем", - добавил он.

В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной