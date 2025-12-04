https://ria.ru/20251204/dobroskok-2059880081.html
Доброскок предложен на пост тренера сборной России по прыжкам в воду
Доброскок предложен на пост тренера сборной России по прыжкам в воду
2025-12-04T19:15:00+03:00
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Глеб Гальперин предложил кандидатуру призера Олимпийских игр Александра Доброскока на пост временно исполняющего обязанности главного тренера сборной России по прыжкам в воду, сообщается на сайте организации.
Решение о назначении будет принято в ходе ближайшего заседания президиума федерации. До этого момента командой будет руководить Ольга Феоктистова, назначенная в январе 2025 года.
Доброскоку 43 года, он является серебряным призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом мира, а также президентом Федерации прыжков в воду Оренбургской области.