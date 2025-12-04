Рейтинг@Mail.ru
Доброскок предложен на пост тренера сборной России по прыжкам в воду
04.12.2025
19:15 04.12.2025
Доброскок предложен на пост тренера сборной России по прыжкам в воду
Доброскок предложен на пост тренера сборной России по прыжкам в воду - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Доброскок предложен на пост тренера сборной России по прыжкам в воду
Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Глеб Гальперин предложил кандидатуру призера Олимпийских игр Александра Доброскока на пост РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025
Доброскок предложен на пост тренера сборной России по прыжкам в воду

Доброскок может возглавить сборную России по прыжкам в воду

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Глеб Гальперин предложил кандидатуру призера Олимпийских игр Александра Доброскока на пост временно исполняющего обязанности главного тренера сборной России по прыжкам в воду, сообщается на сайте организации.
Решение о назначении будет принято в ходе ближайшего заседания президиума федерации. До этого момента командой будет руководить Ольга Феоктистова, назначенная в январе 2025 года.
Доброскоку 43 года, он является серебряным призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом мира, а также президентом Федерации прыжков в воду Оренбургской области.
Российских ватерполистов допустили до международных турниров
4 ноября, 17:00
