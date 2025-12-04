Доброскок предложен на пост тренера сборной России по прыжкам в воду

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Глеб Гальперин предложил кандидатуру призера Олимпийских игр Александра Доброскока на пост временно исполняющего обязанности главного тренера сборной России по прыжкам в воду, сообщается на сайте организации.

Решение о назначении будет принято в ходе ближайшего заседания президиума федерации. До этого момента командой будет руководить Ольга Феоктистова, назначенная в январе 2025 года.