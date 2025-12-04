https://ria.ru/20251204/dnepr-2059737980.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 04.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки более 55 военнослужащих ВСУ и 18 автомобилей, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:21:00+03:00
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
