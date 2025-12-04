Рейтинг@Mail.ru
Власти Липецкой области назвали видео с губернатором региона дипфейком - РИА Новости, 04.12.2025
19:15 04.12.2025
Власти Липецкой области назвали видео с губернатором региона дипфейком
Власти Липецкой области назвали видео с губернатором региона дипфейком
липецкая область, игорь артамонов, происшествия
Липецкая область, Игорь Артамонов, Происшествия
Власти Липецкой области назвали видео с губернатором региона дипфейком

© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Видео, где губернатор Липецкой области Игорь Артамонов говорит о прекращении поддержки бойцов СВО за счет средств областного бюджета, является дипфейком, сообщили в правительстве региона.
"В социальных сетях распространяется видео с якобы обращением губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. В ролике говорится о прекращении поддержки бойцов СВО за счет средств областного бюджета. Это — дипфейк, созданный с использованием нейросетей", — говорится в Telegram-канале правительства Липецкой области.
Власти подчеркнули, что такие вбросы — это попытка "посеять панику и дестабилизировать ситуацию в регионе".
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Собянин предупредил о дипфейках с его изображением
3 декабря, 23:34
 
Липецкая областьИгорь АртамоновПроисшествия
 
 
