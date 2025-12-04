https://ria.ru/20251204/dipfeyk-2059879946.html
Власти Липецкой области назвали видео с губернатором региона дипфейком
Власти Липецкой области назвали видео с губернатором региона дипфейком - РИА Новости, 04.12.2025
Власти Липецкой области назвали видео с губернатором региона дипфейком
Видео, где губернатор Липецкой области Игорь Артамонов говорит о прекращении поддержки бойцов СВО за счет средств областного бюджета, является дипфейком,... РИА Новости, 04.12.2025
липецкая область
Власти Липецкой области назвали видео с губернатором региона дипфейком
Липецкие власти опровергли информацию о прекращении поддержки бойцов СВО