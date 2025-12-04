Рейтинг@Mail.ru
Дело Чичваркина* о фейках о ВС России начнут рассматривать 8 декабря - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/delo-2059663716.html
Дело Чичваркина* о фейках о ВС России начнут рассматривать 8 декабря
Дело Чичваркина* о фейках о ВС России начнут рассматривать 8 декабря - РИА Новости, 04.12.2025
Дело Чичваркина* о фейках о ВС России начнут рассматривать 8 декабря
Уголовное дело в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина* (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), обвиняемого в... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T01:50:00+03:00
2025-12-04T01:50:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028436244_0:129:3142:1896_1920x0_80_0_0_4a13c6216f7c1a3766752f91ecb40a3a.jpg
https://ria.ru/20251203/prigovor-2059394755.html
https://ria.ru/20251201/delo-2058863391.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028436244_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_0c0aec1888cb3b892c42aae2a92c2e04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Дело Чичваркина* о фейках о ВС России начнут рассматривать 8 декабря

Заочное дело Чичваркина о фейках о ВС РФ начнут рассматривать 8 декабря

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЕвгений Чичваркин*
Евгений Чичваркин* - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Евгений Чичваркин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Уголовное дело в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина* (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), обвиняемого в распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента, суд начнет рассматривать по существу 8 декабря, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Судебное заседание назначено на 8 декабря 2025 года в 11.00 мск".- следует из данных.
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Адвокат Дудя* обжаловал приговор по иноагентскому делу
Вчера, 02:32
Как сообщали в столичной прокуратуре, Чичваркин* обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)".
По версии следствия, в июле 2024 года Чичваркин* за границей разместил в соцсети публикацию, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции.
Кроме того, полагает следствие, Чичваркин*, включенный в 2022 году в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, в апреле опубликовал на одном из видеохостингов видеоролик и текстовые комментарии к нему без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности.
В отношении Чичваркина* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Бизнесмен внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
* признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Рэпер Face* - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Уфе завели уголовное дело на рэпера Face*
1 декабря, 10:32
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала