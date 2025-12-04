Дело Чичваркина* о фейках о ВС России начнут рассматривать 8 декабря

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Уголовное дело в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина* (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), обвиняемого в распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента, суд начнет рассматривать по существу 8 декабря, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Судебное заседание назначено на 8 декабря 2025 года в 11.00 мск".- следует из данных.

Как сообщали в столичной прокуратуре, Чичваркин* обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)".

По версии следствия, в июле 2024 года Чичваркин* за границей разместил в соцсети публикацию, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции.

Кроме того, полагает следствие, Чичваркин*, включенный в 2022 году в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, в апреле опубликовал на одном из видеохостингов видеоролик и текстовые комментарии к нему без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности.

В отношении Чичваркина* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Бизнесмен внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.