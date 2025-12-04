https://ria.ru/20251204/darchiev-2059669815.html
Киев, поднимая знамена фашистов, забыл о цене победы в ВОВ, заявил Дарчиев
Киев, поднимая знамена фашистов, забыл о цене победы в ВОВ, заявил Дарчиев - РИА Новости, 04.12.2025
Киев, поднимая знамена фашистов, забыл о цене победы в ВОВ, заявил Дарчиев
Знамена фашистов на Украине расчехляют, забывая об огромной цене за победу во Второй мировой войне, сказал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T04:30:00+03:00
2025-12-04T04:30:00+03:00
2025-12-04T04:30:00+03:00
украина
россия
киев
александр дарчиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985552392_0:27:320:207_1920x0_80_0_0_a895e3508ab58e86010f56d56cbd6fad.jpg
https://ria.ru/20251203/ssha-2059638363.html
https://ria.ru/20251119/ssha-2056042942.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985552392_0:0:320:240_1920x0_80_0_0_8595d9e82f9f838df9aa50e975fe7a29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, киев, александр дарчиев
Украина, Россия, Киев, Александр Дарчиев
Киев, поднимая знамена фашистов, забыл о цене победы в ВОВ, заявил Дарчиев
Дарчиев: Киев, поднимая знамена фашистов, забыл о цене победы в ВОВ
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Знамена фашистов на Украине расчехляют, забывая об огромной цене за победу во Второй мировой войне, сказал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Важно, чтобы подрастающее поколение, мы все, помнили об огромной цене, заплаченной за победу, начало которой положила битва под Москвой
. Чтобы не забыли тех, кто пришел к нам с мечом. Не поддались, как в перестроечные годы, всепрощенчеству в отношении тех, кто верой и правдой служил нацистам, воспитав последователей и учеников, которые сейчас расчехлили фашистские знамена в Европе
и на некогда братской Украине
в угаре русофобии", - сказал Дарчиев
в посольстве РФ
.
В дипмиссии показали документальный фильм "Вторая мировая война: битва за Москву".
Как заявил Дарчиев, в День неизвестного солдата в посольстве почитают память героев Красной армии, разгромивших гитлеровскую военную машину.
Защитники столицы развеяли миф о непобедимости гитлеровцев, что в фильме передано с впечатляющей точностью, добавил посол.
"Как и трагизм положения, когда иного выбора, кроме победы просто не было", - добавил он.