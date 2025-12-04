Рейтинг@Mail.ru
Киев, поднимая знамена фашистов, забыл о цене победы в ВОВ, заявил Дарчиев - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:30 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/darchiev-2059669815.html
Киев, поднимая знамена фашистов, забыл о цене победы в ВОВ, заявил Дарчиев
Киев, поднимая знамена фашистов, забыл о цене победы в ВОВ, заявил Дарчиев - РИА Новости, 04.12.2025
Киев, поднимая знамена фашистов, забыл о цене победы в ВОВ, заявил Дарчиев
Знамена фашистов на Украине расчехляют, забывая об огромной цене за победу во Второй мировой войне, сказал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T04:30:00+03:00
2025-12-04T04:30:00+03:00
украина
россия
киев
александр дарчиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985552392_0:27:320:207_1920x0_80_0_0_a895e3508ab58e86010f56d56cbd6fad.jpg
https://ria.ru/20251203/ssha-2059638363.html
https://ria.ru/20251119/ssha-2056042942.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985552392_0:0:320:240_1920x0_80_0_0_8595d9e82f9f838df9aa50e975fe7a29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, александр дарчиев
Украина, Россия, Киев, Александр Дарчиев
Киев, поднимая знамена фашистов, забыл о цене победы в ВОВ, заявил Дарчиев

Дарчиев: Киев, поднимая знамена фашистов, забыл о цене победы в ВОВ

© Фото : МИД РоссииАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : МИД России
Александр Дарчиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Знамена фашистов на Украине расчехляют, забывая об огромной цене за победу во Второй мировой войне, сказал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Важно, чтобы подрастающее поколение, мы все, помнили об огромной цене, заплаченной за победу, начало которой положила битва под Москвой. Чтобы не забыли тех, кто пришел к нам с мечом. Не поддались, как в перестроечные годы, всепрощенчеству в отношении тех, кто верой и правдой служил нацистам, воспитав последователей и учеников, которые сейчас расчехлили фашистские знамена в Европе и на некогда братской Украине в угаре русофобии", - сказал Дарчиев в посольстве РФ.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Посол Дарчиев высказался о важности взаимодействия России и США
Вчера, 21:27
В дипмиссии показали документальный фильм "Вторая мировая война: битва за Москву".
Как заявил Дарчиев, в День неизвестного солдата в посольстве почитают память героев Красной армии, разгромивших гитлеровскую военную машину.
Защитники столицы развеяли миф о непобедимости гитлеровцев, что в фильме передано с впечатляющей точностью, добавил посол.
"Как и трагизм положения, когда иного выбора, кроме победы просто не было", - добавил он.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Россия призывает США не "заужать" диалог по раздражителям, заявил Дарчиев
19 ноября, 15:34
 
УкраинаРоссияКиевАлександр Дарчиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала