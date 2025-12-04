Киев, поднимая знамена фашистов, забыл о цене победы в ВОВ, заявил Дарчиев

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Знамена фашистов на Украине расчехляют, забывая об огромной цене за победу во Второй мировой войне, сказал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

"Важно, чтобы подрастающее поколение, мы все, помнили об огромной цене, заплаченной за победу, начало которой положила битва под Москвой . Чтобы не забыли тех, кто пришел к нам с мечом. Не поддались, как в перестроечные годы, всепрощенчеству в отношении тех, кто верой и правдой служил нацистам, воспитав последователей и учеников, которые сейчас расчехлили фашистские знамена в Европе и на некогда братской Украине в угаре русофобии", - сказал Дарчиев в посольстве РФ

В дипмиссии показали документальный фильм "Вторая мировая война: битва за Москву".

Как заявил Дарчиев, в День неизвестного солдата в посольстве почитают память героев Красной армии, разгромивших гитлеровскую военную машину.

Защитники столицы развеяли миф о непобедимости гитлеровцев, что в фильме передано с впечатляющей точностью, добавил посол.