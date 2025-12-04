Рейтинг@Mail.ru
Объем переработки рыбы в Дагестане за год вырос на 10%
Республика Дагестан
 
17:50 04.12.2025
Объем переработки рыбы в Дагестане за год вырос на 10%
Около 6,5 тысячи тонн рыбной продукции переработали в Дагестане с начала текущего года, что почти на 10% превышает объем переработки 2024 года
каспийское море
2025
МАХАЧКАЛА, 4 дек - РИА Новости. Около 6,5 тысячи тонн рыбной продукции переработали в Дагестане с начала текущего года, что почти на 10% превышает объем переработки 2024 года, сообщил РИА Новости председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.
"За истекший период 2025 года в Дагестане переработали 6427,6 тонны рыбной продукции, что почти на 10% превышает годовой объем переработки прошлого года. Из общего объема основной объем приходится на долю рыбы, выловленной в Каспийском море – 5530,4 тонны", – рассказал Абдулмуслимов.
Премьер республики отметил, что увеличению объемов переработки способствуют государственные программы поддержки, по которым предоставляются субсидии, в том числе на покупку новейшего технологичного оборудования. В этом году господдержку оказали 31 предприятию, которые благодаря этому могут обновить производственную базу, освоить производство новых видов продукции, увеличить масштабы производства, организовать изготовление кормов для рыбы и реализовать проекты глубокой заморозки.
Положительную динамику власти также связывают с ростом перерабатывающей инфраструктуры и устойчивым спросом на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, на развитие рыбопереработки влияние оказывает и рост внутреннего туризма.
"Финансирование республиканской программы развития рыбохозяйственного комплекса было увеличено за последние четыре года. Если в 2022 году в бюджете республике на это направление предусмотрели 67 миллионов рублей, то в 2025 году – более 97 миллионов рублей", – добавил председатель правительства республики.
Кроме того, в Дагестане за девять месяцев этого года вырос общий объем вылова водных биологических ресурсов, достигнув 24,6 тысячи тонн, что на 4% выше уровня 2024 года.
Республика Дагестан
 
 
