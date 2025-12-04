Рейтинг@Mail.ru
Британия и Норвегия подписали договор об отслеживании российских подлодок - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 04.12.2025 (обновлено: 16:08 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/britanija-2059801161.html
Британия и Норвегия подписали договор об отслеживании российских подлодок
Британия и Норвегия подписали договор об отслеживании российских подлодок - РИА Новости, 04.12.2025
Британия и Норвегия подписали договор об отслеживании российских подлодок
Министерство обороны Великобритании заявило, что в рамках нового оборонного соглашения корабли ВМС Норвегии присоединятся к британским миссиям над северной... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T15:57:00+03:00
2025-12-04T16:08:00+03:00
в мире
норвегия
великобритания
россия
кир стармер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576411208_0:204:3000:1892_1920x0_80_0_0_d264d50c4908deb297b420029759a7fe.jpg
https://ria.ru/20250828/britaniya-2037986585.html
https://ria.ru/20240803/po-1963867993.html
норвегия
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576411208_337:0:3000:1997_1920x0_80_0_0_dabf237000c781228fc16943a889e42a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, великобритания, россия, кир стармер, нато
В мире, Норвегия, Великобритания, Россия, Кир Стармер, НАТО
Британия и Норвегия подписали договор об отслеживании российских подлодок

Британия и Норвегия подписали соглашение по отслеживанию подлодок в Атлантике

© Фото : NATO / CPO FRA C.ValverdeКорабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : NATO / CPO FRA C.Valverde
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 4 дек - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании заявило, что в рамках нового оборонного соглашения корабли ВМС Норвегии присоединятся к британским миссиям над северной Атлантикой по "отслеживанию подводных лодок" ВМФ России.
"Объединенный флот, состоящий по меньшей мере из 13 боевых кораблей, оснащенных автономными системами, будет следить за российскими подводными лодками и защищать критически важную инфраструктуру в Северной Атлантике", - говорится в заявлении МО на фоне встречи британского премьер-министра Кира Стармера с норвежским премьером Йонасом Стере на базе ВВС Лоссимут в Шотландии.
Военные корабли ВМФ Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
СМИ: США и Британия пытались найти якобы российскую подлодку
28 августа, 01:50
Как уточнили в ведомстве, ВМС двух стран будут использовать группу из восьми британских и пяти норвежских фрегатов типа 26 британского производства. Корабли будут патрулировать участок вод между Гренландией, Исландией и Великобританией, "отслеживая военно-морскую активность России".
Кроме того, в рамках соглашения, названного Lunna House agreement, Великобритания присоединится к норвежской программе по разработке беспилотных тральщиков, направит морских пехотинцев на учения в Норвегии в условиях минусовых температур и примет на вооружение новые норвежские ракеты для морского боя.
В конце августа власти Норвегии заявили, что будут закупать британские фрегаты типа 26 для своего флота. Поставка начнётся в 2030 году. Кроме Британии власти Норвегии рассматривали возможность закупки кораблей у Франции, Германии и США. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что сделка с Норвегией оценивается в 10 миллиардов фунтов стерлингов.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Британская атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Британские инженеры атомных подлодок используют российское ПО
3 августа 2024, 15:41
 
В миреНорвегияВеликобританияРоссияКир СтармерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала