Британия и Норвегия подписали договор об отслеживании российских подлодок

ЛОНДОН, 4 дек - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании заявило, что в рамках нового оборонного соглашения корабли ВМС Норвегии присоединятся к британским миссиям над северной Атлантикой по "отслеживанию подводных лодок" ВМФ России.
"Объединенный флот, состоящий по меньшей мере из 13 боевых кораблей, оснащенных автономными системами, будет следить за российскими подводными лодками и защищать критически важную инфраструктуру в Северной Атлантике", - говорится в заявлении МО на фоне встречи британского премьер-министра Кира Стармера с норвежским премьером Йонасом Стере на базе ВВС Лоссимут в Шотландии.
Как уточнили в ведомстве, ВМС двух стран будут использовать группу из восьми британских и пяти норвежских фрегатов типа 26 британского производства. Корабли будут патрулировать участок вод между Гренландией, Исландией и Великобританией, "отслеживая военно-морскую активность России".
Кроме того, в рамках соглашения, названного Lunna House agreement, Великобритания присоединится к норвежской программе по разработке беспилотных тральщиков, направит морских пехотинцев на учения в Норвегии в условиях минусовых температур и примет на вооружение новые норвежские ракеты для морского боя.
В конце августа власти Норвегии заявили, что будут закупать британские фрегаты типа 26 для своего флота. Поставка начнётся в 2030 году. Кроме Британии власти Норвегии рассматривали возможность закупки кораблей у Франции, Германии и США. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что сделка с Норвегией оценивается в 10 миллиардов фунтов стерлингов.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
