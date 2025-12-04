Украл бриллианты у дочери Брежнева. Андрей Курдяев — самый дерзкий вор СССР

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Эта драматическая история, разыгравшаяся летом 1981 года, связала в "тесный клубок" трех очень разных людей: молодого карманника Андрея Курдяева, дочь высокопоставленного чиновника и саму Галину Брежневу.

В результате дерзкий преступник рискнул бросить вызов элите страны.

Карманник из Киева

Главный герой — Андрей Леонидович Курдяев родился в 1962 году в Киеве в семье циркового артиста Леонида Курдяева. Отец с пяти лет обучал мальчика всевозможным трюкам и акробатическим элементам. Он надеялся, что сын пойдет по его стопам.

К несчастью, в 1974 году Леонид при выполнении трюка получил тяжелую травму позвоночника. Мать проводила все время у постели супруга, и сын остался без родительского присмотра. Его домом стала улица.

Довольно быстро парень связался с плохой компанией, его заприметил киевский вор-карманник "Леня Смык". Природная гибкость и ловкость сделали из Андрея виртуозного "щипача". Через несколько лет “наставника” Андрея арестовали. Тогда Курдяев решил покинуть родной город и попытать счастье в столице СССР.

© iStock.com / shironosov Группа подростков © iStock.com / shironosov Группа подростков

Золотой ключик в мир элиты

В Москве карманник первое время промышлял по мелочи, но все изменила судьбоносная встреча с дочерью заведующего Госпланом СССР Ингой Соловей на пляже в Серебряном Бору.

Инга без памяти влюбилась в парня, надевшего маску романтического героя. О роде своих занятий Андрей поначалу не рассказывал, представился артистом бродячего цирка, которого преследуют враги. Именно Инга стала его "золотым ключиком" в мир советской элиты. Девушка приводила его на закрытые концерты и в валютные бары, где карманник постепенно оттачивал свое мастерство.

Брошь напрокат

В конце июля 1981 года пара посетила так называемый "ночник", или ночную вечеринку, на которой расслаблялась советская элита. Мероприятие проходило в усадьбе Архангельское Московской области.

Среди гостей была и дочь Генсека — Галина Брежнева. Она носила брошь, которую, по разным данным, взяла "напрокат". Буквально "блиставшее" бриллиантами, украшение приковывало к себе взгляды.

Неожиданно гости стали замечать пропажу вещей, хватилась броши и Галина. Персонал ресторана обшарил все углы заведения. Вместо украшения обнаружил труп мужчины. Он был зарезан.

Вечеринка представителей уголовного мира

Убитым оказался вор в законе по кличке Коля Босяк, с солидной криминальной биографией, четырежды судимый, 20 лет проведший в местах лишения свободы. Любопытно, что версию о его причастности к краже, правоохранители отмели тут же. Непонятно, правда, чем занимался столь серьезный представитель уголовного мира на закрытой вечеринке.

Зато и Инга Соловей, и ее молодой человек стали главными подозреваемыми. Уж больно подозрительно вела себя эта пара на вечеринке — танцевала как-то неаккуратно, постоянно задевая других.

Вся столичная милиция и прокуратура встали на ноги, чтобы разобраться в этом сложном деле. Все-таки ограбили не просто представителей номенклатуры, а дочку первого лица СССР.

Странная девушка

За домом Инги — и спустя несколько недель обнаружили, что к ней заходит довольно странная на вид девушка. Было принято решение ее задержать, но это оказалось не так просто.

Выяснилось, что "странная девушка" — переодетый парень, Андрей Курдяев. При задержании преступник оказал ожесточенное сопротивление , ранив ножом одного из сотрудников милиции. Несмотря на это, его все равно скрутили и заковали в наручники.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Руки в наручниках © Sputnik / Табылды Кадырбеков Руки в наручниках

Смерть в тюремной камере

Во время следствия прояснились подробности убийства. Колю Босяка Курдяев убил, когда тот профессиональным взглядом вычислил "щипача" и вывел его на разговор. Вор не мог подумать, что беседа окончится для него смертельным ударом ножа.

Сыщики долго сомневались, что Курдяев действовал в Архангельском самостоятельно, а не выполнял чье-то поручение. Сам же карманник заказ отрицал и ничего не говорил о судьбе бриллиантовой броши Галины Брежневой.

А через две недели в Бутырской одиночке Курдяев, по официальной версии, покончил с собой. У Инги Соловей после поимки произошел нервный срыв, в результате которого случился выкидыш.