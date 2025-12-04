Рейтинг@Mail.ru
Украл бриллианты у дочери Брежнева. Андрей Курдяев — самый дерзкий вор СССР - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/brillianty-2059326602.html
Украл бриллианты у дочери Брежнева. Андрей Курдяев — самый дерзкий вор СССР
Украл бриллианты у дочери Брежнева. Андрей Курдяев — самый дерзкий вор СССР - РИА Новости, 04.12.2025
Украл бриллианты у дочери Брежнева. Андрей Курдяев — самый дерзкий вор СССР
Эта драматическая история, разыгравшаяся летом 1981 года, связала в "тесный клубок" трех очень разных людей: молодого карманника Андрея Курдяева, дочь... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T17:43:00+03:00
2025-12-04T17:43:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151476/00/1514760071_0:106:640:466_1920x0_80_0_0_ad02eea50ee3a17b9f64ec5a7a5f5b77.png
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151476/00/1514760071_0:46:640:526_1920x0_80_0_0_c99cd5050ecaa4d2a446dc5f0aba6a29.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Украл бриллианты у дочери Брежнева. Андрей Курдяев — самый дерзкий вор СССР

© кадр из программы "Следствие вели..." телеканала НТВ Андрей Курдяев
Андрей Курдяев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© кадр из программы "Следствие вели..." телеканала НТВ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Эта драматическая история, разыгравшаяся летом 1981 года, связала в "тесный клубок" трех очень разных людей: молодого карманника Андрея Курдяева, дочь высокопоставленного чиновника и саму Галину Брежневу.
В результате дерзкий преступник рискнул бросить вызов элите страны.

Карманник из Киева

Главный герой — Андрей Леонидович Курдяев родился в 1962 году в Киеве в семье циркового артиста Леонида Курдяева. Отец с пяти лет обучал мальчика всевозможным трюкам и акробатическим элементам. Он надеялся, что сын пойдет по его стопам.
© Фото : Unsplash / Mark WilliamsВедущий циркового представления на арене цирка
Ведущий циркового представления на арене цирка - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Unsplash / Mark Williams
Ведущий циркового представления на арене цирка
К несчастью, в 1974 году Леонид при выполнении трюка получил тяжелую травму позвоночника. Мать проводила все время у постели супруга, и сын остался без родительского присмотра. Его домом стала улица.
Довольно быстро парень связался с плохой компанией, его заприметил киевский вор-карманник "Леня Смык". Природная гибкость и ловкость сделали из Андрея виртуозного "щипача". Через несколько лет “наставника” Андрея арестовали. Тогда Курдяев решил покинуть родной город и попытать счастье в столице СССР.
© iStock.com / shironosovГруппа подростков
Группа подростков - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© iStock.com / shironosov
Группа подростков

Золотой ключик в мир элиты

В Москве карманник первое время промышлял по мелочи, но все изменила судьбоносная встреча с дочерью заведующего Госпланом СССР Ингой Соловей на пляже в Серебряном Бору.
Инга без памяти влюбилась в парня, надевшего маску романтического героя. О роде своих занятий Андрей поначалу не рассказывал, представился артистом бродячего цирка, которого преследуют враги. Именно Инга стала его "золотым ключиком" в мир советской элиты. Девушка приводила его на закрытые концерты и в валютные бары, где карманник постепенно оттачивал свое мастерство.
© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкМосквичи отдыхают на водоемах столицы
Москвичи отдыхают на водоемах столицы - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Москвичи отдыхают на водоемах столицы

Брошь напрокат

В конце июля 1981 года пара посетила так называемый "ночник", или ночную вечеринку, на которой расслаблялась советская элита. Мероприятие проходило в усадьбе Архангельское Московской области.
Среди гостей была и дочь Генсека — Галина Брежнева. Она носила брошь, которую, по разным данным, взяла "напрокат". Буквально "блиставшее" бриллиантами, украшение приковывало к себе взгляды.
© www.obozrevatel.comГалина Брежнева
Галина Брежнева - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© www.obozrevatel.com
Галина Брежнева
Неожиданно гости стали замечать пропажу вещей, хватилась броши и Галина. Персонал ресторана обшарил все углы заведения. Вместо украшения обнаружил труп мужчины. Он был зарезан.

Вечеринка представителей уголовного мира

Убитым оказался вор в законе по кличке Коля Босяк, с солидной криминальной биографией, четырежды судимый, 20 лет проведший в местах лишения свободы. Любопытно, что версию о его причастности к краже, правоохранители отмели тут же. Непонятно, правда, чем занимался столь серьезный представитель уголовного мира на закрытой вечеринке.
Зато и Инга Соловей, и ее молодой человек стали главными подозреваемыми. Уж больно подозрительно вела себя эта пара на вечеринке — танцевала как-то неаккуратно, постоянно задевая других.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль милиции ВАЗ-21011
Автомобиль ВАЗ-21011 на старте ежегодного авторалли уникальных машин советской эпохи ГУМ-Авторалли —2020 на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Автомобиль милиции ВАЗ-21011
Вся столичная милиция и прокуратура встали на ноги, чтобы разобраться в этом сложном деле. Все-таки ограбили не просто представителей номенклатуры, а дочку первого лица СССР.

Странная девушка

За домом Инги — и спустя несколько недель обнаружили, что к ней заходит довольно странная на вид девушка. Было принято решение ее задержать, но это оказалось не так просто.
Выяснилось, что "странная девушка" — переодетый парень, Андрей Курдяев. При задержании преступник оказал ожесточенное сопротивление, ранив ножом одного из сотрудников милиции. Несмотря на это, его все равно скрутили и заковали в наручники.
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках

Смерть в тюремной камере

Во время следствия прояснились подробности убийства. Колю Босяка Курдяев убил, когда тот профессиональным взглядом вычислил "щипача" и вывел его на разговор. Вор не мог подумать, что беседа окончится для него смертельным ударом ножа.
Сыщики долго сомневались, что Курдяев действовал в Архангельском самостоятельно, а не выполнял чье-то поручение. Сам же карманник заказ отрицал и ничего не говорил о судьбе бриллиантовой броши Галины Брежневой.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкБрошь
АЛМАЗНЫЙ ФОНД БРОШЬ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Брошь
А через две недели в Бутырской одиночке Курдяев, по официальной версии, покончил с собой. У Инги Соловей после поимки произошел нервный срыв, в результате которого случился выкидыш.
Так бесславно закончил свою жизнь самый дерзкий карманник СССР, позарившийся на бриллианты дочери генерального секретаря. Местонахождение броши остается загадкой по сей день.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала