"Фламенго" стал восьмикратным чемпионом Бразилии по футболу
"Фламенго" стал восьмикратным чемпионом Бразилии по футболу
"Фламенго" победил "Сеару" в домашнем матче 37‑го тура чемпионата Бразилии по футболу и досрочно стал победителем турнира. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
бразилия
"Фламенго" победил "Сеару" в матче 37-го чемпионата Бразилии и выиграл турнир