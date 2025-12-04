Рейтинг@Mail.ru
"Фламенго" стал восьмикратным чемпионом Бразилии по футболу
Футбол
 
07:25 04.12.2025
"Фламенго" стал восьмикратным чемпионом Бразилии по футболу
"Фламенго" стал восьмикратным чемпионом Бразилии по футболу
"Фламенго" победил "Сеару" в домашнем матче 37‑го тура чемпионата Бразилии по футболу и досрочно стал победителем турнира. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
футбол
спорт
бразилия
хорхе карраскаль
фламенго
палмейрас
динамо москва
бразилия
спорт, бразилия, хорхе карраскаль, фламенго, палмейрас, динамо москва
Футбол, Спорт, Бразилия, Хорхе Карраскаль, Фламенго, Палмейрас, Динамо Москва
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Фламенго" победил "Сеару" в домашнем матче 37‑го тура чемпионата Бразилии по футболу и досрочно стал победителем турнира.
Встреча в Рио‑де‑Жанейро завершилась со счетом 1:0. Гол забил Самуэл Лино с передачи экс‑футболиста московских "Динамо" и ЦСКА Хорхе Карраскаля.
Серия А
04 декабря 2025 • начало в 03:30
Завершен
Фламенго
1 : 0
Сеара
37‎’‎ • Самуэль Диаш Лино
(Хорхе Карраскаль)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Фламенго" за тур до окончания турнира набрал 78 очков, стал недосягаем для идущего на второй позиции "Палмейраса" (73 очка) и досрочно завоевал чемпионский титул.
"Красно-черные" стали восьмикратными чемпионами Бразилии. "Фламенго" догнал по количеству титулов "Сантос". Рекордсменом является "Палмейрас" (12 побед).
Футбол
 
