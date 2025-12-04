https://ria.ru/20251204/blokirovka-2059899241.html
В Госдуме назвали блокировку Snapchat давно назревшим и оправданным шагом
В Госдуме назвали блокировку Snapchat давно назревшим и оправданным шагом - РИА Новости, 04.12.2025
В Госдуме назвали блокировку Snapchat давно назревшим и оправданным шагом
Блокировка Snapchat в РФ является давно назревшим и оправданным шагом, так как эта площадка превратилась в теневую инфраструктуру для преступников, заявил РИА... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:35:00+03:00
2025-12-04T20:35:00+03:00
2025-12-04T20:35:00+03:00
россия
антон немкин (депутат)
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
единая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059891163_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8643a5a8c3f117d330396a7544945c2c.jpg
https://ria.ru/20251203/robloks-2059569675.html
https://ria.ru/20251204/roskomnadzor-2059727820.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059891163_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_8140f7d410f97697d4d6b2ced59c4610.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон немкин (депутат), госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), единая россия, общество
Россия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Единая Россия, Общество
В Госдуме назвали блокировку Snapchat давно назревшим и оправданным шагом
Депутат ГД Немкин: блокировка Snapchat была давно назревшим и оправданным шагом
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Блокировка Snapchat в РФ является давно назревшим и оправданным шагом, так как эта площадка превратилась в теневую инфраструктуру для преступников, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.
Роскомнадзор
заблокировал SnapChat на территории России
. Эту площадку, как заявили в ведомстве, используют для организации террористических действий.
"То, что произошло со Snapchat, — абсолютно закономерный и давно назревший шаг. Мы видим, как эта площадка изначально позиционировалась как безобидный мессенджер для подростков, но в реальности превратилась в теневую инфраструктуру для преступников", - сказал он.
Депутат отметил, что правоохранительные органы напрямую фиксировали, что через Snapchat вёлся набор исполнителей для терактов, организовывались мошеннические схемы, велась откровенная криминальная деятельность.
"И в такой ситуации закрывать глаза — значит подвергать риску жизнь и безопасность наших граждан", - добавил депутат.
Немкин
подчеркнул, что Snapchat сознательно не сотрудничал с российскими органами, игнорировал запросы, допускал распространение деструктивного и откровенно опасного контента.
"Площадка выбрала путь безответственности — и в итоге сама поставила себя вне правового поля. Роскомнадзор принял решение о блокировке, и это решение абсолютно оправдано, своевременно и продиктовано интересами национальной безопасности", - сказал он.
Депутат считает блокировку Snapchat не просто технической мерой, а частью системной работы государства по наведению порядка в цифровой среде.
"Безопасность наших граждан — важнее любых "удобных приложений", которые на деле превращаются в угрозу", - заключил он.