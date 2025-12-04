Рейтинг@Mail.ru
20:35 04.12.2025
В Госдуме назвали блокировку Snapchat давно назревшим и оправданным шагом
© Getty Images / SOPA Images / Mateusz Slodkowski
Логотипа сервиса Sanpchat
Логотипа сервиса Sanpchat
© Getty Images / SOPA Images / Mateusz Slodkowski
Логотипа сервиса Sanpchat. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Блокировка Snapchat в РФ является давно назревшим и оправданным шагом, так как эта площадка превратилась в теневую инфраструктуру для преступников, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.
Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России. Эту площадку, как заявили в ведомстве, используют для организации террористических действий.
Игровая площадка Roblox - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В России заблокировали Roblox
3 декабря, 17:18
"То, что произошло со Snapchat, — абсолютно закономерный и давно назревший шаг. Мы видим, как эта площадка изначально позиционировалась как безобидный мессенджер для подростков, но в реальности превратилась в теневую инфраструктуру для преступников", - сказал он.
Депутат отметил, что правоохранительные органы напрямую фиксировали, что через Snapchat вёлся набор исполнителей для терактов, организовывались мошеннические схемы, велась откровенная криминальная деятельность.
"И в такой ситуации закрывать глаза — значит подвергать риску жизнь и безопасность наших граждан", - добавил депутат.
Немкин подчеркнул, что Snapchat сознательно не сотрудничал с российскими органами, игнорировал запросы, допускал распространение деструктивного и откровенно опасного контента.
"Площадка выбрала путь безответственности — и в итоге сама поставила себя вне правового поля. Роскомнадзор принял решение о блокировке, и это решение абсолютно оправдано, своевременно и продиктовано интересами национальной безопасности", - сказал он.
Депутат считает блокировку Snapchat не просто технической мерой, а частью системной работы государства по наведению порядка в цифровой среде.
"Безопасность наших граждан — важнее любых "удобных приложений", которые на деле превращаются в угрозу", - заключил он.
FaceTime - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Роскомнадзор ввел ограничения против FaceTime
Вчера, 11:46
 
Россия
Антон Немкин (депутат)
Госдума РФ
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Единая Россия
Общество
 
 
