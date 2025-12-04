В Госдуме назвали блокировку Snapchat давно назревшим и оправданным шагом

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Блокировка Snapchat в РФ является давно назревшим и оправданным шагом, так как эта площадка превратилась в теневую инфраструктуру для преступников, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России . Эту площадку, как заявили в ведомстве, используют для организации террористических действий.

"То, что произошло со Snapchat, — абсолютно закономерный и давно назревший шаг. Мы видим, как эта площадка изначально позиционировалась как безобидный мессенджер для подростков, но в реальности превратилась в теневую инфраструктуру для преступников", - сказал он.

Депутат отметил, что правоохранительные органы напрямую фиксировали, что через Snapchat вёлся набор исполнителей для терактов, организовывались мошеннические схемы, велась откровенная криминальная деятельность.

"И в такой ситуации закрывать глаза — значит подвергать риску жизнь и безопасность наших граждан", - добавил депутат.

Немкин подчеркнул, что Snapchat сознательно не сотрудничал с российскими органами, игнорировал запросы, допускал распространение деструктивного и откровенно опасного контента.

"Площадка выбрала путь безответственности — и в итоге сама поставила себя вне правового поля. Роскомнадзор принял решение о блокировке, и это решение абсолютно оправдано, своевременно и продиктовано интересами национальной безопасности", - сказал он.

Депутат считает блокировку Snapchat не просто технической мерой, а частью системной работы государства по наведению порядка в цифровой среде.