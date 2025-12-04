"Билайн" запускает серию экспериментов в рознице

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. "Билайн" объявил о запуске новой экспериментальной программы в розничной сети, компания планирует протестировать несколько нестандартных подходов к организации салонов и клиентского опыта, сообщает пресс-служба оператора.

Первый офис уже открылся в московском ТЦ "Афимолл". В следующему году компания продолжит тестировать различные розничные форматы: запланировано еще несколько экспериментальных проектов.

Первый экспериментальный офис оформлен в азиатской стилистике. Такой выбор обусловлен тем, что именно Азия сегодня является главным источником молодежных трендов: здесь рождаются глобальные хиты, формируются новые визуальные каноны и меняются правила массовой культуры.

Экспериментальный офис был создан на базе существующей точки, но полностью переосмыслен не только по дизайну, но по ассортименту. Основной фокус — аксессуары и товары для самовыражения. Их доля увеличилась до 93% от всего ассортимента.

Особое внимание уделено персонализации. В офисе размещены три станции кастомизации, доступные всем посетителям.