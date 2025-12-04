Рейтинг@Mail.ru
"Билайн" запускает серию экспериментов в рознице - РИА Новости, 04.12.2025
11:32 04.12.2025
"Билайн" запускает серию экспериментов в рознице
"Билайн" запускает серию экспериментов в рознице
2025-12-04T11:32:00+03:00
2025-12-04T11:32:00+03:00
2025
Новости
РИА Новости
"Билайн" запускает серию экспериментов в рознице

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. "Билайн" объявил о запуске новой экспериментальной программы в розничной сети, компания планирует протестировать несколько нестандартных подходов к организации салонов и клиентского опыта, сообщает пресс-служба оператора.
Первый офис уже открылся в московском ТЦ "Афимолл". В следующему году компания продолжит тестировать различные розничные форматы: запланировано еще несколько экспериментальных проектов.
Первый экспериментальный офис оформлен в азиатской стилистике. Такой выбор обусловлен тем, что именно Азия сегодня является главным источником молодежных трендов: здесь рождаются глобальные хиты, формируются новые визуальные каноны и меняются правила массовой культуры.
Экспериментальный офис был создан на базе существующей точки, но полностью переосмыслен не только по дизайну, но по ассортименту. Основной фокус — аксессуары и товары для самовыражения. Их доля увеличилась до 93% от всего ассортимента.
Особое внимание уделено персонализации. В офисе размещены три станции кастомизации, доступные всем посетителям.
"Мы запускаем серию розничных экспериментов, чтобы лучше понимать интересы различных аудиторий. В центре сегодняшнего теста — молодежь и самовыражение. Новый офис выполнен в современном азиатском стиле, так как именно с востока все чаще приходят ключевые для молодых ребят тренды. Также мы сделали фокус на персонализации и эмоциях, чтобы наш салон стал местом, куда хочется регулярно возвращаться, точкой притяжения для тех, кто хочет быть в курсе самого свежего и значимого в глобальной культуре", — отметил заместитель гендиректора "Билайна" Денис Лысов.
 
