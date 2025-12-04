https://ria.ru/20251204/belousov-2059884297.html
Белоусов назвал партнерство России и Индии залогом равновесия в Южной Азии - РИА Новости, 04.12.2025
Партнёрство России и Индии является залогом равновесия в Южно-Азиатском регионе и глобальной безопасности в целом, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 04.12.2025
россия
индия
Белоусов назвал партнерство России и Индии залогом равновесия в Южной Азии
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Партнёрство России и Индии является залогом равновесия в Южно-Азиатском регионе и глобальной безопасности в целом, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Наши двусторонние отношения носят стратегический характер. Партнёрство с Индией
является залогом равновесия в Южно-Азиатском регионе и глобальной безопасности в целом", - приводит слова Белоусова МО РФ
.
Белоусов
в ходе рабочего визита в Индию принял участие в 22-м заседании Российско-Индийской Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.
Он заявил, что комиссия вносит существенный вклад в принятие эффективных и взаимовыгодных решений в оборонной сфере. На встрече, по его словам, были подведены итоги работы комиссии и определены задачи на будущее.
Глава российского оборонного ведомства добавил, что встреча будет способствовать укреплению российско-индийских отношений в области обороны. Он отметил крепкую, проверенную временем дружбу, основанную на взаимном уважении, которая связывает две страны.