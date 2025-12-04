Белоусов назвал партнерство России и Индии залогом равновесия в Южной Азии

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Партнёрство России и Индии является залогом равновесия в Южно-Азиатском регионе и глобальной безопасности в целом, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Наши двусторонние отношения носят стратегический характер. Партнёрство с Индией является залогом равновесия в Южно-Азиатском регионе и глобальной безопасности в целом", - приводит слова Белоусова МО РФ

Белоусов в ходе рабочего визита в Индию принял участие в 22-м заседании Российско-Индийской Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Он заявил, что комиссия вносит существенный вклад в принятие эффективных и взаимовыгодных решений в оборонной сфере. На встрече, по его словам, были подведены итоги работы комиссии и определены задачи на будущее.