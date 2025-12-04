Рейтинг@Mail.ru
Белоусов назвал партнерство России и Индии залогом равновесия в Южной Азии - РИА Новости, 04.12.2025
19:31 04.12.2025
Белоусов назвал партнерство России и Индии залогом равновесия в Южной Азии
Белоусов назвал партнерство России и Индии залогом равновесия в Южной Азии - РИА Новости, 04.12.2025
Белоусов назвал партнерство России и Индии залогом равновесия в Южной Азии
Партнёрство России и Индии является залогом равновесия в Южно-Азиатском регионе и глобальной безопасности в целом, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T19:31:00+03:00
2025-12-04T19:32:00+03:00
россия, индия, андрей белоусов, экономика
Россия, Индия, Андрей Белоусов, Экономика
Белоусов назвал партнерство России и Индии залогом равновесия в Южной Азии

Белоусов: партнерство России и Индии залогом равновесия в Южно-Азиатском регионе

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Партнёрство России и Индии является залогом равновесия в Южно-Азиатском регионе и глобальной безопасности в целом, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Наши двусторонние отношения носят стратегический характер. Партнёрство с Индией является залогом равновесия в Южно-Азиатском регионе и глобальной безопасности в целом", - приводит слова Белоусова МО РФ.
Белоусов в ходе рабочего визита в Индию принял участие в 22-м заседании Российско-Индийской Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.
Он заявил, что комиссия вносит существенный вклад в принятие эффективных и взаимовыгодных решений в оборонной сфере. На встрече, по его словам, были подведены итоги работы комиссии и определены задачи на будущее.
Глава российского оборонного ведомства добавил, что встреча будет способствовать укреплению российско-индийских отношений в области обороны. Он отметил крепкую, проверенную временем дружбу, основанную на взаимном уважении, которая связывает две страны.
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
