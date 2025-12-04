МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Индию, он примет участие в 22-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в ходе работы планируется подвести итоги совместной работы за прошедший период и определить перспективные направления для дальнейшего сотрудничества, а также обсудить актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.