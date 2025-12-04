https://ria.ru/20251204/belousov-2059675725.html
Белоусов прибыл с рабочим визитом в Индию
Белоусов прибыл с рабочим визитом в Индию - РИА Новости, 04.12.2025
Белоусов прибыл с рабочим визитом в Индию
Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Индию, он примет участие в 22-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T06:17:00+03:00
2025-12-04T06:17:00+03:00
2025-12-04T06:17:00+03:00
индия
россия
андрей белоусов
индия
россия
индия, россия, андрей белоусов
Индия, Россия, Андрей Белоусов
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Индию, он примет участие в 22-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, сообщили в Минобороны России.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов
прибыл с рабочим визитом в Республику Индию. Глава российского оборонного ведомства примет участие в 22-м заседании Российско-Индийской Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе работы планируется подвести итоги совместной работы за прошедший период и определить перспективные направления для дальнейшего сотрудничества, а также обсудить актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.