Беглов: чемпионат "Профессионалы" объединяет лучших ребят страны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Чемпионат "Профессионалы" объединяет лучших ребят страны и дает дополнительный импульс развитию профессионального среднего образования в Санкт-Петербурге и России, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в КВЦ "Экспофорум" в четверг прошла торжественная церемония закрытия финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", организованного по поручению президента РФ Владимира Путина. Финал проходил с 29 ноября по 4 декабря в Петербурге на двух площадках - в КВЦ "Экспофорум" и в аэропорту Пулково. Приветствие участникам чемпионата направил президент России Владимир Путин.

Победителей и призеров на церемонии закрытия финала чемпионата поздравили губернатор Петербурга Александр Беглов и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Чемпионат "Профессионалы" уже третий год подряд проходит в Петербурге. Отдельные слова благодарности всей команде Санкт-Петербурга за организацию столь масштабного и очень значимого для нашей страны мероприятия. Дорогие ребята, вы выбрали востребованные профессии, и вы все уже победители. Отдельно приветствую международных участников. Финал чемпионата в Санкт-Петербурге объединил представителей 30 стран", - сказал Кравцов.

Министр вручил почетную грамоту губернатору Петербурга за большой вклад в организацию чемпионата.

Беглов поблагодарил конкурсантов за честную борьбу и высокие достижения.

"Сегодня в Петербурге собрались лучшие из лучших. Это мощная сила, которая будет строить будущее нашей страны. Наш город-герой Ленинград — город-труженик — его сделал таким основатель Петр Первый. Мы благодарны руководству страны, нашему президенту за честь принимать финал престижного чемпионата. Наследники, пришло время побед — ваших побед. Побеждайте вместе с Россией, вместе с президентом! Мы вас всегда поддержим", - сказал губернатор.

Он поблагодарил наставников, педагогов и экспертов за профессиональную подготовку ребят и организацию соревнований. Губернатор отметил, что чемпионат дает возможность ребятам показать свои навыки, обменяться опытом, найти работу в ведущих компаниях. Многие получают реальные предложения уже здесь, на площадке.

"Мы готовим профессионалов для наших предприятий, для нашей страны. Это было одно из главных поручений нашего президента. Этим ребятам предстоит осуществить технологический прорыв, чтобы, Россия как и в прежние годы, стала передовой, не заимствовала ни у кого технологии, сама могла их предлагать. И это у нас уже есть", — сказал Беглов.

Он отметил, что чемпионат дает дополнительный импульс развитию профессионального образования в Петербурге.

Петербург завершил большой марафон, приняв победителей и призеров из регионов — Нижнего Новгорода, Великого Новгорода и Калуги, где в этом году также проводились финальные состязания. В Петербурге соревновались 288 конкурсантов: студенты колледжей, школьники старше 14 лет, молодые специалисты предприятий, а также 35 международных конкурсантов из зарубежных стран.

Финал чемпионата в Петербурге включал соревнования по 27 компетенциям основной возрастной категории и по 3 компетенциям в категории "Юниоры". Это наиболее востребованные специальности в таких отраслях, как образование, сервис, производство и инженерные технологии. В общей сложности финал чемпионата в Петербурге объединил более 17 тысяч человек — школьников и студентов — участников профориентационной программы, педагогов мастеров, участников деловой и выставочной программ.