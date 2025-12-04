Рейтинг@Mail.ru
10:42 04.12.2025 (обновлено: 13:06 04.12.2025)
Бангладеш стала крупнейшим должником России
Бангладеш стала крупнейшим должником России
Бангладеш стала крупнейшим должником России, обогнав многолетнего лидера — Белоруссию, следует из анализа данных Всемирного банка, проведенного РИА Новости.
Флаг Бангладеш в Дакке
Флаг Бангладеш в Дакке - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Getty Images / PixHound
Флаг Бангладеш в Дакке. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Бангладеш стала крупнейшим должником России, обогнав многолетнего лидера — Белоруссию, следует из анализа данных Всемирного банка, проведенного РИА Новости.
Задолженность южноазиатского государства перед Москвой в 2024 году резко выросла — почти на 19%, достигнув максимальных в современной истории 7,8 миллиарда долларов.
Вид на президентский дворец в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Грузия полностью погасила исторический долг перед Россией
17 сентября, 10:13
В то же время долг Белоруссии, наоборот, немного снизился — на 125 миллионов долларов, до 7,6 миллиарда. Последний раз Бангладеш была должна России больше республики в 2000 году.
Тройку должников замыкает Индия, чьи обязательства выросли на 19% — до 4,9 миллиарда долларов. В пятерку также вошли Египет, чей долг подрос на четверть за прошлый год и достиг 4,1 миллиарда, и Вьетнам, где объем задолженности остался на уровне в 1,4 миллиарда.
Более миллиарда долларов также должны были Афганистан и Йемен. У остальной 31 страны задолженность составляла более скромные суммы. При этом самая небольшая сумма долга была у Гренады — всего две тысячи долларов.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
ООН назвала страны с самым большим госдолгом на одного жителя
6 июля, 09:06
 
Заголовок открываемого материала