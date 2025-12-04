Рейтинг@Mail.ru
В Азербайджане в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/azerbajdzhan-2059728676.html
В Азербайджане в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек
В Азербайджане в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек - РИА Новости, 04.12.2025
В Азербайджане в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек
Двенадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Шамкирском районе Азербайджана в 400 километрах от Баку, сообщили РИА Новости в Объединении по управлению РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T11:50:00+03:00
2025-12-04T11:50:00+03:00
происшествия
азербайджан
баку
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ebfd1c39337dbe9d668b33964321ccfc.jpg
https://ria.ru/20251201/burjatija-2058844593.html
азербайджан
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e5e384d72e167274d3dd517e660b6e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, азербайджан, баку
Происшествия, Азербайджан, Баку
В Азербайджане в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек

РИА Новости: в Азербайджане в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек

© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 4 дек – РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Шамкирском районе Азербайджана в 400 километрах от Баку, сообщили РИА Новости в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями.
"Состояние двух из 12 человек, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Шамкире, остается тяжелым. Состояние еще десяти пострадавших оценивается как средней тяжести. Среди пострадавших 11 женщин и один мужчина. У них диагностированы множественные травмы различных частей тела. Все пострадавшие доставлены в Шамкирскую центральную районную больницу", - сообщили медики.
По данным местного агентства Репорт, водитель микроавтобуса, где находились сотрудники одной из местных теплиц, не справился с управлением, в результате чего автобус выехал с трассы и скатился в водоканал.
Последствия ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом на федеральной трассе вблизи курортной зоны Байкальский прибой в Бурятии. 1 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Бурятии три человека пострадали в ДТП с грузовиками и микроавтобусом
1 декабря, 09:23
 
ПроисшествияАзербайджанБаку
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала