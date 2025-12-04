В Азербайджане в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек

БАКУ, 4 дек – РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Шамкирском районе Азербайджана в 400 километрах от Баку, сообщили РИА Новости в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

"Состояние двух из 12 человек, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Шамкире, остается тяжелым. Состояние еще десяти пострадавших оценивается как средней тяжести. Среди пострадавших 11 женщин и один мужчина. У них диагностированы множественные травмы различных частей тела. Все пострадавшие доставлены в Шамкирскую центральную районную больницу", - сообщили медики.