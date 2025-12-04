https://ria.ru/20251204/azerbajdzhan-2059728676.html
В Азербайджане в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек
Двенадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Шамкирском районе Азербайджана в 400 километрах от Баку, сообщили РИА Новости в Объединении по управлению РИА Новости, 04.12.2025
В Азербайджане в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек
РИА Новости: в Азербайджане в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек
БАКУ, 4 дек – РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Шамкирском районе Азербайджана в 400 километрах от Баку, сообщили РИА Новости в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями.
"Состояние двух из 12 человек, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Шамкире, остается тяжелым. Состояние еще десяти пострадавших оценивается как средней тяжести. Среди пострадавших 11 женщин и один мужчина. У них диагностированы множественные травмы различных частей тела. Все пострадавшие доставлены в Шамкирскую центральную районную больницу", - сообщили медики.
По данным местного агентства Репорт, водитель микроавтобуса, где находились сотрудники одной из местных теплиц, не справился с управлением, в результате чего автобус выехал с трассы и скатился в водоканал.