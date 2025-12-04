Почти половина ввезенных в Россию легковушек с пробегом праворульные

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию за 11 месяцев 2025 года вырос на 21% в годовом выражении, при этом 46% ввезенных машин имеют правое расположение руля, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"За 11 месяцев текущего года ввезено уже 442,6 тысячи автомобилей с пробегом. Это на 21% больше, чем в прошлом году", - написал он в своем Telegram-канале.
"Более половины ввезенных в этом году автомобилей (51,3%) достаточно свежие - 2021-2022 годов выпуска. Примерно такая же раскладка между левым (54%) и правым (46%) расположением руля", - добавил Целиков.
Он отметил, что машины с традиционным для России левым расположением руля ввозятся в основном "свежих" годов выпуска, а для праворульных разброс по годам гораздо больше.
В приведенной Целиковым инфографике сказано, что за 11 месяцев на территорию России ввезли 233,4 тысячи машин с двигателем до 160 лошадиных сил (52,7%) и 209,3 тысячи авто мощностью выше этого значения (47,3%).
