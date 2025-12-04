Австрия готова внести вклад в восстановление Украины, заявил канцлер страны

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Австрия готова внести свой вклад в восстановление Украины, заявил федеральный канцлер республики Кристиан Штокер.
"Если мы говорим об Украине, то, конечно, мы говорим и о восстановлении, где участие наших двух стран будет чрезвычайно важно. Австрийские компании и финансовые институты были среди прочего первыми из западных компаний, которые инвестировали в Украину в 1990-х годах, и мы снова готовы внести свой вклад в это восстановление и сейчас", - заявил Штокер во время совместной пресс-конференции с премьером Румынии Илие Боложаном. Трансляция велась на странице ведомства австрийского канцлера.
По его словам, Европа переживает непростые времена, но нельзя забывать, что европейцы, поддерживающие Украину в восстановлении и в военном отношении, должны продолжать играть эту роль.
"Я не считаю, что мы не можем играть эту роль и, насколько бы мы ни поддерживали усилия США по достижению справедливого и прочного мира, в интересах Европы также не только высказываться, но и присутствовать за столом переговоров", - добавил Штокер.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.