https://ria.ru/20251204/avstraliya-2059666179.html
СМИ: Meta* уже начала удалять аккаунты подростков до 16 лет в Австралии
СМИ: Meta* уже начала удалять аккаунты подростков до 16 лет в Австралии - РИА Новости, 04.12.2025
СМИ: Meta* уже начала удалять аккаунты подростков до 16 лет в Австралии
Компания Meta* (запрещена в России как экстремистская) с четверга начала удалять аккаунты австралийских подростков до 16 лет в своих соцсетях, сообщает... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T02:43:00+03:00
2025-12-04T02:43:00+03:00
2025-12-04T02:43:00+03:00
в мире
россия
австралия
facebook
tiktok
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879659885_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_3aa9168009f12624c577817970fa6053.jpg
https://ria.ru/20251124/senatory-2057233237.html
россия
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879659885_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_389ca804b0d19c0ae7983e8b8c7e059d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, австралия, facebook, tiktok, youtube
В мире, Россия, Австралия, Facebook, TikTok, YouTube
СМИ: Meta* уже начала удалять аккаунты подростков до 16 лет в Австралии
ABC: Meta уже начала удалять аккаунты подростков до 16 лет в Австралии