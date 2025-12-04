Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Meta* уже начала удалять аккаунты подростков до 16 лет в Австралии
02:43 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/avstraliya-2059666179.html
СМИ: Meta* уже начала удалять аккаунты подростков до 16 лет в Австралии
СМИ: Meta* уже начала удалять аккаунты подростков до 16 лет в Австралии
в мире
россия
австралия
facebook
tiktok
youtube
россия
австралия
СМИ: Meta* уже начала удалять аккаунты подростков до 16 лет в Австралии

Государственный флаг Австралии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Компания Meta* (запрещена в России как экстремистская) с четверга начала удалять аккаунты австралийских подростков до 16 лет в своих соцсетях, сообщает телеканал ABC.
Ранее стало известно, что правительство Австралии с 10 декабря планирует ввести запрет на использование социальных сетей Facebook*, Instagram* (обе запрещены в РФ как экстремистские), Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch для лиц младше 16 лет. Владельцам социальных сетей, откуда не будут удалены профили детей и подростков в возрасте до 16 лет, грозят штрафы в размере около 50 миллионов долларов.
"Хотя официально закон вступает в силу 10 декабря, Meta* начала удалять аккаунты Instagram*, Threads* и Facebook* с сегодняшнего дня, 4 декабря", - говорится в сообщении телеканала.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
