Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с Индией по автомобилям - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 04.12.2025 (обновлено: 16:23 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/atvovaz-2059805116.html
"АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с Индией по автомобилям
"АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с Индией по автомобилям - РИА Новости, 04.12.2025
"АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с Индией по автомобилям
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" заинтересован в совместном с индийскими компаниями развитии автомобильного производства, в том числе разработке... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:04:00+03:00
2025-12-04T16:23:00+03:00
авто
индия
нью-дели
автоваз
фонд "росконгресс"
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012313992_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_def103d85f84a8667e75ea90ecfd26c7.jpg
https://ria.ru/20251202/avtovaz-2059279453.html
индия
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012313992_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3e4b080ae08a70c84a197d97f5bcb9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, индия, нью-дели, автоваз, фонд "росконгресс", экономика
Авто, Индия, Нью-Дели, АвтоВАЗ, Фонд "Росконгресс", Экономика
"АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с Индией по автомобилям

Громак: АвтоВАЗ хочет сотрудничать с Индией в автомобильном производстве

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ"
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" заинтересован в совместном с индийскими компаниями развитии автомобильного производства, в том числе разработке автомобильной платформы и продвижении гибридных авто, заявил вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак.
"Если говорить о нашем интересе к Индии, это еще и сотрудничество с индийскими инжиниринговыми компаниями... нам было бы лучше совместно с индийскими инжениринговыми компаниями поработать над созданием новых автомобильных платформ, над продвижением гибридных технологий движения, над развитием линейки автоматических коробок передач и турбированных двигателей", - сказал Громак на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).
Громак подчеркнул, что "АвтоВАЗу" интересны промышленные роботы, 3D-принтеры, а также штамповая оснастка и пресс-формы от индийских поставщиков. Он отметил, что речь идет не только о покупке перечисленного оборудования, но и локализации производства в РФ.
"Поверьте, у нас очень комфортные условия для ведения бизнеса. Приведу пример: у нас в Тольятти через дорогу от нашего предприятия успешно работает особая экономическая зона, которая предоставляет широкий спектр и налоговых, и таможенных льгот", - рассказал он.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
Генеральный директор компании АвтоВАЗ Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Соколов рассказал, когда "АвтоВАЗ" представит свой минивэн
2 декабря, 17:03
 
АвтоИндияНью-ДелиАвтоВАЗФонд "Росконгресс"Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала