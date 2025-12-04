https://ria.ru/20251204/atvovaz-2059805116.html
"АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с Индией по автомобилям
"АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с Индией по автомобилям - РИА Новости, 04.12.2025
"АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с Индией по автомобилям
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" заинтересован в совместном с индийскими компаниями развитии автомобильного производства, в том числе разработке... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:04:00+03:00
2025-12-04T16:04:00+03:00
2025-12-04T16:23:00+03:00
авто
индия
нью-дели
автоваз
фонд "росконгресс"
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012313992_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_def103d85f84a8667e75ea90ecfd26c7.jpg
https://ria.ru/20251202/avtovaz-2059279453.html
индия
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012313992_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3e4b080ae08a70c84a197d97f5bcb9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, индия, нью-дели, автоваз, фонд "росконгресс", экономика
Авто, Индия, Нью-Дели, АвтоВАЗ, Фонд "Росконгресс", Экономика
"АвтоВАЗ" заинтересован в сотрудничестве с Индией по автомобилям
Громак: АвтоВАЗ хочет сотрудничать с Индией в автомобильном производстве
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" заинтересован в совместном с индийскими компаниями развитии автомобильного производства, в том числе разработке автомобильной платформы и продвижении гибридных авто, заявил вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак.
"Если говорить о нашем интересе к Индии, это еще и сотрудничество с индийскими инжиниринговыми компаниями... нам было бы лучше совместно с индийскими инжениринговыми компаниями поработать над созданием новых автомобильных платформ, над продвижением гибридных технологий движения, над развитием линейки автоматических коробок передач и турбированных двигателей", - сказал Громак на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).
Громак подчеркнул, что "АвтоВАЗу" интересны промышленные роботы, 3D-принтеры, а также штамповая оснастка и пресс-формы от индийских поставщиков. Он отметил, что речь идет не только о покупке перечисленного оборудования, но и локализации производства в РФ.
"Поверьте, у нас очень комфортные условия для ведения бизнеса. Приведу пример: у нас в Тольятти через дорогу от нашего предприятия успешно работает особая экономическая зона, которая предоставляет широкий спектр и налоговых, и таможенных льгот", - рассказал он.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.