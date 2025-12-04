Рейтинг@Mail.ru
В московском учебном центре газовиков провели более 17 тысяч аттестаций
15:18 04.12.2025
В московском учебном центре газовиков провели более 17 тысяч аттестаций
В московском учебном центре газовиков провели более 17 тысяч аттестаций
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 17 тысяч аттестаций проведено на базе учебного центра московских газовиков с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 17 тысяч аттестаций проведено на базе учебного центра столичных газовиков с начала года. В собственном учебном центре сотрудники АО "Мосгаз" могут получить новую профессию, повысить уже имеющуюся квалификацию и расширить профессиональные компетенции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди нововведений - курс профессиональной переподготовки по специальности "Противопожарная профилактика", выпускники которого получают соответствующий диплом.
"В прошлом году была запущена программа "Охрана труда при работах в ограниченных и замкнутых пространствах", включающая отработку навыков на специальном полигоне, имитирующем реальные условия", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что в начале 2025 года центр запустил курсы по подготовке электросварщиков и газосварщиков. Такие программы позволяют готовить людей без опыта в области сварочного производства.
Заголовок открываемого материала