В московском учебном центре газовиков провели более 17 тысяч аттестаций

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 17 тысяч аттестаций проведено на базе учебного центра московских газовиков с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Более 17 тысяч аттестаций проведено на базе учебного центра столичных газовиков с начала года. В собственном учебном центре сотрудники АО "Мосгаз" могут получить новую профессию, повысить уже имеющуюся квалификацию и расширить профессиональные компетенции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди нововведений - курс профессиональной переподготовки по специальности "Противопожарная профилактика", выпускники которого получают соответствующий диплом.

"В прошлом году была запущена программа "Охрана труда при работах в ограниченных и замкнутых пространствах", включающая отработку навыков на специальном полигоне, имитирующем реальные условия", - добавляется в сообщении.