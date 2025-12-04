Рейтинг@Mail.ru
"Арсенал" обыграл "Брентфорд" в матче чемпионата Англии по футболу
Футбол
 
00:41 04.12.2025
"Арсенал" обыграл "Брентфорд" в матче чемпионата Англии по футболу
"Арсенал" обыграл "Брентфорд" в матче чемпионата Англии по футболу
"Арсенал" одержал победу над "Брентфордом" в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
лондон
"Арсенал" обыграл "Брентфорд" в матче чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" со счетом 2:0 обыграл "Брентфорд" в матче чемпионата Англии по футболу

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Арсенал" одержал победу над "Брентфордом" в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Микель Мерино (11-я минута) и Букайо Сака (90+1).
Английская премьер-лига (АПЛ)
03 декабря 2025 • начало в 22:30
Завершен
Арсенал
2 : 0
Брентфорд
11‎’‎ • Микель Мерино
(Бен Уайт)
90‎’‎ • Букайо Сака
(Микель Мерино)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Арсенал", набрав 33 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Английской премьер-лиги. "Брентфорд" (19) опустился на 13-ю строчку. В следующем туре "Арсенал" 6 декабря сыграет в гостях с "Астон Виллой", "Брентфорд" в этот же день примет "Тоттенхэм".
Результаты других матчей:
"Бернли" - "Кристал Пэлас" - 0:1;
"Брайтон" - "Астон Вилла" - 3:4;
"Вулверхэмптон" - "Ноттингем Форест" - 0:1.
