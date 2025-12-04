"Арсенал" обыграл "Брентфорд" в матче чемпионата Англии по футболу

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Арсенал" одержал победу над "Брентфордом" в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Микель Мерино (11-я минута) и Букайо Сака (90+1).

"Арсенал", набрав 33 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Английской премьер-лиги. "Брентфорд" (19) опустился на 13-ю строчку. В следующем туре "Арсенал" 6 декабря сыграет в гостях с "Астон Виллой", "Брентфорд" в этот же день примет "Тоттенхэм".