18:41 04.12.2025 (обновлено: 18:42 04.12.2025)
Азербайджан планирует подписать мирное соглашение с Арменией в 2026 году
баку, в мире, ереван, азербайджан
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 4 дек - РИА Новости. Азербайджан надеется, что подписание мирного соглашения с Арменией состоится в следующем году, заявил в четверг представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков.
"Это исторический год, 30 лет конфликта наконец подошли к концу, мы близки к оформлению мира. Саммит в августе в Вашингтоне позволил подтвердить намерение обеих сторон придерживаться мирного соглашения, общее желание всех стран перевернуть страницу и начать новую главу регионального развития. Мы финализировали мирное соглашение. Следующий год тоже важный, мы надеемся формализовать мирное соглашение с Арменией", - сказал он журналистам в Женеве.
Государственный флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Российского посла вызвали в МИД Азербайджана
14 ноября, 18:26
 
БакуВ миреЕреванАзербайджан
 
 
