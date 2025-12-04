https://ria.ru/20251204/armeniya-2059866225.html
Азербайджан планирует подписать мирное соглашение с Арменией в 2026 году
Азербайджан планирует подписать мирное соглашение с Арменией в 2026 году - РИА Новости, 04.12.2025
Азербайджан планирует подписать мирное соглашение с Арменией в 2026 году
Азербайджан надеется, что подписание мирного соглашения с Арменией состоится в следующем году, заявил в четверг представитель азербайджанского президента по...
Азербайджан планирует подписать мирное соглашение с Арменией в 2026 году
Баку рассчитывает на подписание мирного соглашения с Ереваном в 2026 году